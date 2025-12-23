Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü satranç sporcuları, 2025 Bursa Küçükler ve Yıldızlar İl Birincilikleri'nde 10 madalya alarak büyük bir başarıya imza attı.

BURSA (İGFA) - Bursa Küçükler ve Yıldızlar Satranç İl Birincilikleri, 29 Kasım-14 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği tarafından düzenlenen organizasyonda, 7-18 yaş kategorilerinde toplam 402 sporcu yaş gruplarında Bursa şampiyonluğu için mücadele etti. Müsabakalarda Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Uygar Altan Toptal (14 yaş), Aras Önkür (15 yaş) ve Erdem Emre (16 yaş) kendi kategorilerinde Bursa şampiyonu olurken, kulübün üç sporcusu da Bursa ikincisi olma başarısı gösterdi. 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 10 kazanan Büyükşehir'in satranç ustaları, gözünü Antalya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na dikti.

İl Birinciliklerinde, Bursa Büyükşehir Belediyespor'un yıldız ve küçük takım sporcularının yanı sıra altyapıdan yetişen minik sporcular da ilk hamlelerini yapmanın heyecanını yaşadı.

Müsabakalar sonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Uygar Altan Toptal 14 yaşta, Aras Önkür 15 yaşta ve Erdem Emre ise 16 yaşta Bursa birincisi oldu. Organizasyonlarda ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Ulaş Uysal 11 yaşta, Erim Karakaş 16 yaşta, Hakan Bora Sarıoğlu 18 yaşta Bursa ikincisi, Kerem Özkan 11 yaşta, Ege Şahingör 17 yaşta Bursa üçüncüsü, Miraç Öztürk 9 yaşta ve Hasan Asker de 14 yaşta Bursa dördüncüsü oldu. Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları 24-31 Ocak 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek.