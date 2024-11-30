İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 91 milyar TL’lik 2025 yılı bütçesinin 3’te 1’i yatırımlara ayrıldı.İZMİR (İGFA) - Bütçede en büyük payı raylı sistem yatırımları alırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın İzmirlilere sözünü verdiği yolların tamiri ve ulaşım projeleri, Karşıyaka Stadı, spor kompleksleri, itfaiye kapasitesinin artışı, sosyal yardımların güçlendirilmesi, atık yönetimi gibi hizmetlere bütçede yer verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 Mali Yılı Bütçesi ve İzleyen Yıllar Bütçesi, kasım ayı olağan meclis toplantısının 6’ncı birleşiminde kabul edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılı bütçesi 91 milyar 300 milyon TL olarak kabul edildi. 2025 yılı bütçesinin 3’te 1’inden (yüzde 34,38) fazlasına denk gelen 31 milyar 392 milyon TL’lik kısım yatırımlara ayrıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılı bütçesinde en büyük pay, raylı sistem yatırımlarına ayrıldı. Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı bütçenin yüzde 13,5’lik kısmına denk gelen 12 milyar 350 milyon TL’lik paya sahip oldu. Bu payın 10 milyar 400 milyon TL’lik kısmının, yapımı devam eden Buca Metrosu için kullanılması planlanıyor. Mevcut çalışmalarda yüzde 35 ilerlemenin sağlandığı Buca Metrosu’nda, 2025 yılı sonuna kadar tünel çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor. Raylı Sistem Dairesi, bütçenin kalan kısmıyla ise İZBAN hattı üzeri karayolu ve yaya alt/üst geçitlerinin yapılması, İZBAN’ın geliştirilmesi ve ilave hatların yapılması, İzmir Metro ve İzmir Tramvay hatlarının modernizasyonu ve yenilemesi, yeni tramvay hatlarının yapımı, raylı sistem araç depolama tesisinin yapımı gibi pek çok faaliyet yürütecek.