İzmir Büyükşehir Belediyesi, emeklilere nefes oluyor. 1000'er lira olan kira ve market destekleri 2026'da 2 bin 500 TL'ye yükseltildi. Ayrıca su faturalarındaki indirimli uygulama da devam edecek. Başkan Dr. Cemil Tugay, emeklilerin ekonomik darboğazdan en çok etkilenen kesimlerden biri olduğunu söyledi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen desteklerle emekli yurttaşlar biraz olsun nefes alıyor. Emekli Dayanışma Kartı kapsamında ihtiyaç sahibi emeklilere sağlanan kira, market ve su faturası destekleri artırıldı. Bu kapsamda kira ve market yardımları aylık 1.000'er liradan 2 bin 500 TL'ye yükseltildi. Su faturalarında ise 0-4 metreküp su tüketimine ilişkin bedelin tamamının ücretsiz olması, kalan tutarın ise yüzde 50'sinin karşılanması uygulaması 2026 yılında da devam edecek.

Desteklerden yararlanmak isteyen emekli yurttaşlar, https://bizvariz.izmir.bel.tr/destekAl adresi üzerinden başvuruda bulunabiliyor.

Tugay: Emeklilerimizi ayrı bir yere koyuyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay 2026 yılının ilk günlerinde Büyükşehir Belediyesi'nin Emekli Kart uygulamasını hatırlatarak, desteğe ihtiyaç duyan yurttaşlara başvuru çağrısı yaptı. Tugay, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak sıkıntı yaşayan tüm yurttaşlarımıza pek çok alanda yardım ulaştırıyoruz. Bunların arasında emeklilerimizi ayrı bir yere koyuyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz dönemde onlar daha fazla sıkıntıda. Emekli Kart uygulaması ile geçen yıl binlerce vatandaşımıza yıllık 60 milyon liradan fazla yardım ulaştırdık. Ama daha fazlasını yapmak istiyoruz ve bunu yapmaya hazırız. Bu hizmetimizden haberdar olmayan yurttaşlarımız bize başvursun istiyoruz. Kentimizde sıkıntı içinde yaşan kimse olmasın. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Binlerce emekliye ulaşıldı

İzmir'de 2024 yılında 3 bin 372 emekliye 446 bin 857 liralık destek ulaştırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2025 yılında emeklilere kira, market ve su faturası desteği sağladı. Yıl boyunca 1919 emekliye 6 milyon 896 bin TL'lik kira, 8 bin 427 emekliye 52 milyon 788 liralık market yardımı yapıldı. 1900 emekli yurttaşa 841 bin 411 liralık su faturası desteği sağlandı. İhtiyaç sahibi emekliler için 0-4 metreküp su bedelinin tamamı ücretsiz olurken, geri kalan fatura tutarının yüzde 50'sinin karşılığı ücretlendirilmişti.