İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurumlarının elektrik ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlamak amacıyla faaliyet gösteren İZETAŞ büyümesini sürdürüyor. İzmir’in göz bebeği olma yolunda ilerleyen şirket, belediyenin yıllık elektrik tüketiminin yüzde 85’ini tedarik ediyor. Şirket böylelikle kentin enerji yönetiminde stratejik bir rol üstleniyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, bağlı kurum ve şirketlerinin enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir kaynaklardan sağlanması için faaliyet gösteren İZENERJİ bünyesindeki İzmir Elektrik Tedarik AŞ. (İZETAŞ) şirketi büyümeye devam ediyor. Şirket enerji tüketiminin doğa dostu, şeffaf ve izlenebilir bir şekilde yönetilmesine katkı sağlıyor. Şirket, kaynakların belediye bütçesi içerisinde kalmasına ve etkin bir şekilde kullanılmasına olanak da sağlıyor.

İZETAŞ'ın fuarda yer alan standında ziyaretçilere yenilenebilir ve yeşil dönüşüm hakkında bilgi veriliyor. İZETAŞ’ın belediyenin iştiraki İZENERJİ bünyesinde hizmet veren bir kamu şirketi olduğunu söyleyen İZENERJİ ve İZETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Uzunoğlu, “Biz elektrik tedarik şirketiyiz. Başkanımız Cemil Tugay’ın temiz enerji vizyonu doğrultusunda bir hedefimiz var. Bu hedef yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmek. 2030 hedefimiz karbon nötr bir şehir olmak. Yenilenebilir ve yeşil dönüşümün öncüsü bir şehir olacağız. İşte bu noktada hem elektriğimizi kendimiz üreteceğiz, Büyükşehir’in tüm ihtiyacını karşılayacağız hem de İZETAŞ şirketimiz bu enerjinin tedarikini yapacak” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR TÜKETİMİNİN YÜZDE 85’İ İZETAŞ’TAN

İZETAŞ’ın 2021’de kurulduğunu 2022’de faaliyete geçtiğini belirten Uzunoğlu, “O günden bugüne sürekli büyüyen, bugün itibariyle 460 milyon kilowatt saatlik (kWh) bir enerji tedarik kapasitesine sahip bir şirket. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yıllık toplam 560 milyon kWh bir tüketimi var. Bunun yüzde 85’ini İZETAŞ tek başına tedarikini gerçekleştiriyor. Zaten amacımız şu; İZETAŞ kamuya, sanayiye, ticarethanelere gerekirse bireysel kullanıcılara uygun koşullarda, güvenilir ve yeşil sertifikalı enerji tedarikini sağlamak” açıklamasında bulundu.

Enerji maliyetlerindeki artışın altını çizen ve herkesin çok dikkatli olması gerektiğini aktaran Uzunoğlu, İZETAŞ olarak danışmanlık hizmeti verildiğini aktarırken aynı zamanda kentte atılacak yeni adımlar hakkında konuştu. Uzunoğlu, “İZENERJİ bünyesinde bir projemiz var. İzmir’de bir enerji platformu oluşturmak istiyoruz. Bu platform ilçe belediyelerinin tamamını kapsıyor. İzmir’deki sivil toplum ve enerjiyle ilgili tüm kurumları da içine alacak bir platform olacak. Burada ilçe belediyeleriyle kurduğumuz yakın ilişki çerçevesinde İZETAŞ’ın çok büyük bir katkısı olacak. İZETAŞ’ın bir faaliyeti daha var, o da çok önemli. Biz yenilenebilir enerji kaynağı garantisi veriyoruz. Tedarik sağladığımız herkese anlaşma doğrultusunda bu sertifikayı veriyoruz. Verdiğimiz elektrik enerjisinin yenilenebilir kaynaktan elde edildiğine dair bir sertifika. Bu niçin önemli? İzmir’in bir yeşil dönüşüm hedefi var. Tüm kurumların karbon nötr hedefine ulaşma gayreti var. Çok yakında Avrupa Birliği (AB) tarafından gelecek olan yeni düzenleme kapsamında kurumlar bu tip sertifika sahibi olmak zorunda. İZETAŞ şirketi bütün faaliyetleriyle hedeflerine son derece verimli, etkili ve maliyetleri düşürücü şekilde tüm kurumlara hizmet veren göz bebeği bir şirketimiz. Daha da büyüyecek. İzmir’in tümüne hatta bölgeye hizmet verir hale getireceğiz” dedi.