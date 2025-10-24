İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yılı için kentin dört bir yanında hazırladığı 'Cumhuriyet Her Yerde' kutlamaları Kiraz'da devam etti. Yurttaşlar düzenlenen programda Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bayramı'nı kentin dört bir yanında kutluyor. Merkeze uzak ilçelerdeki 'Cumhuriyet Her Yerde' etkinliklerinin ikinci durağı Torbalı'dan sonra Kiraz oldu.

Kiraz Çok Amaçlı Pazaryeri'nde gerçekleşen kutlama programı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun marşlarıyla başladı, konserlerle devam etti. Yurttaşlar yağmura aldırış etmeyen Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı. 'Cumhuriyet Her Yerde' sloganıyla düzenlenen etkinlikler 29 Ekim'e kadar Menemen, Bergama, Selçuk, Menderes, Tire ve Dikili'de devam edecek.

Kiraz'daki kutlamalarda 'Atatürk'ün Yurt Gezileri' sergisi açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası, Kültür Orkestrası ve Türk Sanat Müziği Muhtarlar Korosu'nun konserleri izleyenlere müzik ziyafeti sundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları, Cumhuriyet Oyunu adlı gösteriyi sergiledi.

Kutlamada ayrıca mini disko, sihirbaz, palyaço ve yüz boyama etkinlikleriyle minikler de eğlenceye doydu. Alanda ayrıca gençlik spor deneyim alanları, VR deneyim alanı, çocuk atölyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri ve Tarımsal Hizmetler daire başkanlıklarının stantları, gezici kütüphane, zeka oyunları atölyesi katılımcıları büyük ilgi gördü.

29 EKİM'E KADAR İLÇELERDE DEVAM EDECEK

'Cumhuriyet Her Yerde' etkinlikleri, 24 Ekim'de Menemen Gazi Mustafa Kemal Mahallesi'nde, 25 Ekim'de Menderes Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Parkı'nda, 26 Ekim'de Bergama Ayaskent Mahallesi'nde, 27 Ekim'de Tire Merkez Gölet'te, 28 Ekim'de Selçuk Belevi Mahallesi'nde olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda saat 10.00'da Selçuk Zeytinköy Mahallesi'nde bando gösterisi yapılacak. Saatler 18.00'i gösterdiğinde ise Selçuk Merkez İstasyon Meydanı'nda kortej yürüyüşü, Selçuk Belediyesi Orkestrası Konseri ve çocuklar için eğlenceli etkinlikler olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ayrıca Dikili merkezde saat 20.00'de düzenlenecek konserlerle coşku doruğa çıkacak.