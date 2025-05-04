İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklar için düzenlediği “Sadece Mozart” anlatımlı konseri büyük ilgi gördü. Başarılı orkestra şefi İbrahim Yazıcı’nın anlatımını ve solistliğini üstlendiği konserde minik izleyiciler Mozart’ın eserlerini ünlü bestecinin hayatını da öğrenme fırsatı buldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın eserlerini çocuklarla buluşturdu.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Küçük Salon’da çocuklar için iki seans olarak düzenlenen “Sadece Mozart” isimli anlatımlı konserin anlatımını ve solistliğini ünlü orkestra şefi İbrahim Yazıcı üstlendi. Yazıcı, Mozart’ın eserlerini çalarken büyük bestecinin hayatını ve müziğini eğlenceli bir şekilde anlattı. Bazen bir davul, bazen de bir zil olan çocuklar, bu güzel enstrümanlarla oluşturulan büyük orkestra eşliğinde Mozart’ın büyülü dünyasına adım attı.

Konserde ayrıca çocuklara notalar tanıtıldı, eğlenceli şarkılar söylendi ve seyirci orkestrasıyla birlikte Mozart’ın eserleri hafızalara kazındı.

Çocuklar müzikle öğrenmenin keyfini yaşarken, müziksel becerilerini geliştirme fırsatı da buldu. Bu interaktif konser, minik izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu.