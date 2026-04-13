İZMİR (İGFA) - İzmirli çocuklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin projeleriyle kültür sanatın da tam kalbinde yer alıyor. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) beş haftalık 'Bir Yazar Bir Çizer ile Resimli Kitabımı Hazırlıyorum' atölyesi tamamlandı.

Eğitmen ve yazar Cansu Yetik ile kitap çizeri Özge Yetik yönetimindeki çalışma, 7-12 yaş arası 20 çocuğun katılımıyla gerçekleşti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kala biten atölye sonucunda, çocuklar kendi yazdıkları kitaba erişmenin mutluluğunu yaşadı.

Çalışma sonucunda küçük yazarlara eğitim sertifikası da takdim edildi.

İLK KEZ AASSM'DE YAPILDI

Atölye kapsamında çocuklara yazmanın önemi öğretilirken, her çocuk kendi seçtiği bir konu üzerinden hikâye yazdı. Yazılan hikâyelerin ardından kitapta yer alacak çizimlerin boyanması aşamasına geçildi.

Resimli bir hikâye yaratmanın ayrıntılarını öğrenen çocuklar, unutamayacakları bir deneyim yaşadı.

Cansu Yetik ve Özge Yetik, Türkiye'de ilk kez resimli kitap atölyesini AASSM'de hazırladıklarını belirterek, 'Çocukların özellikle bir kitap nasıl hazırlanır, yazar kimdir, editör ne yapar, kitap hangi aşamalardan geçerek hazırlanır gibi konularla tanışmasını istedik. Çocukları okumaya, yazmaya, çizmeye teşvik etmeye çalışıyoruz. Çocuklar, düşündükleri bir fikri yazıya aktardı, yazarken kahramanlarını kendileri seçti ve resimlerini çizerek boyama yaptı. Oldukça başarılı oldular. Hayatlarına birer küçük yazar olarak devam edeceklerine inanıyoruz' dedi.