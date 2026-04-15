Ankara Keçiören Belediyesi, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda; ilçe genelinde çevre bilincini artırmak, kimyasal kirliliğin önüne geçmek ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçirdi.

ANKARA (İGFA) - İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, ilçe genelindeki eczanelere 'Atık İlaç Toplama Kutuları' yerleştirildi.

'Doğayı Koru, Sağlığına Sahip Çık' sloganıyla başlatılan proje ile evlerde bulunan kullanım süresi dolmuş ya da ihtiyaç fazlası ilaçların çevreye zarar vermeden güvenli bir şekilde toplanarak hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de halk sağlığının korunması hedefleniyor.

Doğayı ve insan sağlığını korumak amacıyla yürütülen proje kapsamında Keçiörenliler, evlerinde bulunan atık ilaçları en yakın eczaneye bırakarak hem çevreyi koruma hem de toplumsal sorumluluklarını yerine getirme imkânı bulacak.

Eczanelerde biriktirilen atık ilaçlar ise belediye ekipleri tarafından belirli aralıklarla toplanarak, ilgili mevzuata uygun şekilde lisanslı tehlikeli atık bertaraf tesislerinde güvenli biçimde imha edilecek.

MAHALLE MUHTARLIKLARINA ECZA DOLABI DAĞITILDI

Keçiören Belediyesi tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, toplum sağlığına katkı sağlamak amacıyla ilçe genelindeki mahalle muhtarlıklarına ecza dolapları dağıtımı gerçekleştirildi.

Belediyenin kendi atölyelerinde özenle üretilen ecza dolapları; temel ilaçlar, ilk yardım ekipmanları ve çeşitli tıbbi malzemelerle donatılarak, acil durumlarda hızlı müdahale imkânı sunacak şekilde muhtarlıklarda vatandaşların kolayca erişebileceği noktalara yerleştirildi.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, sunulan hizmetlerden memnun kaldıklarını belirterek Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a teşekkür etti.