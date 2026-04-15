Edirne Keşan'da sağlık çalışanlarını bir araya getiren anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi. Türk Sağlık-Sen Edirne Şubesi, üyelerinin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen kahvaltı organizasyonunda dayanışma mesajı verdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türk Sağlık-Sen Edirne Şubesi, sağlık çalışanları arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla Europark AVM bünyesindeki Piraye Restaurant'ta bir kahvaltı programı düzenledi.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, sağlık sektöründeki güncel sorunlar ve sendikal dayanışmanın önemi vurgulandı.

Sağlık hizmetlerinin fedakar temsilcileri, yoğun iş temposuna kısa bir ara vererek Türk Sağlık-Sen Edirne Şubesi'nin düzenlediği kahvaltıda buluştu. Samimi bir atmosferde geçen organizasyon, sendika üyeleri ve sağlık çalışanları için hem dertleşme hem de moral depolama fırsatı oldu.

'DAYANIŞMA EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ'

Programda söz alan Şube Başkanı Alim Kanpolat ve Şube Başkan Yardımcısı Hüseyin Aydın, katılımcılara hitaben birer konuşma yaptı. Sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma koşullarında karşılaştıkları zorluklara değinen Kanpolat, bu sorunların aşılmasında dayanışma ruhunun kritik rol oynadığını ifade etti. Aydın ise kamu hizmetinin kutsallığına vurgu yaparak teşkilat içi birliğin önemini hatırlattı.

CUMHURİYET DEĞERLERİ VURGUSU

Etkinliğin düzenlendiği salonda Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri ve Türk Bayraklarının başköşede yer alması katılımcılardan büyük takdir topladı. Cumhuriyet değerlerine ve milli birliğe olan bağlılığın bir kez daha altı çizilirken, bu tür organizasyonların motivasyon üzerindeki olumlu etkisi dile getirildi.

HATIRA FOTOĞRAFLARIYLA SONA ERDİ

Üyelerin birbirleriyle sohbet ederek keyifli vakit geçirdiği kahvaltı, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından tamamlandı. Türk Sağlık-Sen Edirne Şubesi, benzer sosyal organizasyonlarla üyelerinin yanında olmaya devam edeceklerini duyurdu.