Türkiye'nin önde gelen deniz turizmi firmalarından Selectum Blu Cruises, 15 Nisan 2026 itibarıyla Yunan Adaları'na düzenlediği 3 ve 4 gece süren lüks kruvaziyer seferlerine yeniden başladı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da, Çeşme Limanı'ndan hareket edecek olan seferler, sezon boyunca Yunanistan'ın popüler adalarına unutulmaz bir yolculuk vaat ediyor.

İZMİR (İGFA) - Selectum Blu Cruises, misafirlerine lüks bir tatil ve Ege Adaları'nı keşif deneyimi sunuyor; modern , gurme restoranlar, eğlence seçenekleri ve SPA hizmetleriyle her zevke hitap ederken, her anı da özel kılmayı amaçlıyor.

KAPI VİZESİ İLE STRESSİZ SEYAHAT İMKANI VAR

Ege Adaları'na yapılacak bu yolculuklar için kapı vizesi kolaylığı da sağlanıyor, böylece seyahat çok daha pratik bir hale geliyor.

Schengen vizesi için başvuru bulabilmek ve vize almanın zor olduğu bu dönemde, vize stresine girmeden birkaç basit evrak ile birkaç gün içinde misafirin kapı vizesi temin ediliyor.

Selectum Blu Cruises'un Blue Sapphire gemisinin 15 Nisan'da başlayan keşif dolu seyahatleri, 15 Ekim'e kadar alternatifli seçeneklerle sunuluyor.

Ege Adaları'nı keşif turları, sabah-öğle-akşam yemekleri, çay saati ve gece ikramlarını kapsıyor. Rodos, Samos, Kos ve Patmos'u içeren 3 ve 4 gecelik paketlerle Ege Adaları'na yapılacak bu benzersiz yolculuklar, tatilciler için hem konforlu hem de keşif dolu bir deneyim sunmayı hedefliyor.