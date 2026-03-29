Türkiye'nin en büyüğü unvanına sahip Çiğli İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, kapsamlı denetimler ve yenilenmiş sistemiyle 7 yıl sonra yeniden çevre izin belgesine kavuştu. Tesis, günlük 820 bin metreküp kapasitesi ve ileri biyolojik arıtma teknolojisiyle İzmir Körfezi'nin korunmasında kritik rol oynuyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün işlettiği, Türkiye'nin en büyük atık su arıtma tesisi olan Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde uzun süredir devam eden belgelendirme süreci başarıyla tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen denetimler kapsamında; hem bakanlık hem de İZSU tarafından verilerin anlık olarak takip edildiği Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) kabini yeniden devreye alındı, Bütünleşik Karşılaştırma Testleri (BKT) gerçekleştirildi ve giriş-çıkış suyu numuneleri akredite laboratuvarlarda analiz edildi.

Tüm teknik kriterleri sağlayan ve uygunluk denetimlerinden başarıyla geçen tesis, 18 Mart 2026 itibarıyla 5 yıl geçerli çevre izin belgesini alarak hem yasal yetkinliğini hem de ileri biyolojik arıtma kapasitesini yeniden tescilledi. Bu gelişmeyle birlikte tesis, İzmir Körfezi'nin korunmasında en kritik çevre altyapı tesisi olarak yeniden tam kapasiteyle güvence altına alındı.



Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, günlük 820 bin metreküp arıtma kapasitesi ve yaklaşık 4 milyon kişiye hizmet veren yapısıyla Türkiye'nin en büyük atık su arıtma tesisi konumunda bulunuyor. Karşıyaka, Bornova, Gaziemir, Çiğli, Bayraklı, Konak, Buca ve Karabağlar ilçelerinin tamamı ile Balçova ve Narlıdere ilçelerinin bir kısmının atık suları; ana kuşaklama hattı ve pompa istasyonları aracılığıyla tesise ulaştırılarak arıtılıyor.





KAPASİTE ARTIRILDI

Birbirinden bağımsız çalışabilen 4 ayrı arıtma hattından oluşan tesiste 1.Faz 25 Ocak 2000, 2.Faz 26 Eylül 2000, 3.Faz 12 Ağustos 2001, 4. Faz 28 Nisan 2025 tarihlerinde devreye alındı. Son fazın hizmete girmesiyle birlikte arıtma kapasitesi günlük 605 bin metreküpten yüzde 36 artarak 820 bin metreküpe çıktı ve sistem daha güçlü hale getirildi.



Geçen yıl nisan ayında 4. Faz'ın hizmete girmesinin ardından diğer 3 ayrı fazda gerçekleştirilen revizyon çalışmaları kapsamında tüm arıtma havuzları temizlendi, mekanik ekipmanlar yenilendi, sistem performansı üst seviyeye çıkarıldı İyileştirmelerle birlikte tesisin çıkış suyu kalitesi standartlara uygun hale getirildi ve ileri biyolojik arıtma kapasitesi güçlendirildi.





7 YIL SONRA KÖRFEZ İÇİN HAYATİ GÜVENCE

Uzun ve çok aşamalı sürecin sonunda Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, 18 Mart 2026 tarihinde 5 yıl geçerli çevre izin belgesini aldı. Bu belge ile birlikte tesisin hem yasal uygunluğu hem de çevresel performansı resmi olarak onaylanmış oldu. İleri biyolojik arıtma teknolojisiyle çalışan tesis; azot ve fosfor giderimi sağlayarak çıkış suyunun kalitesini yükseltiyor. Bu sayede deniz ekosistemi korunuyor, kirlilik yükü azaltılıyor, kent sağlığı güvence altına alınıyor.

Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde alınan çevre izni, yalnızca teknik bir süreç değil; İzmir'in sürdürülebilir çevre yönetimi vizyonunun en güçlü göstergelerinden biri oldu.