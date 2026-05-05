İZMİR (İGFA) -CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, 'Halkın iktidarını kuruyoruz' sloganıyla başlatılan saha çalışmaları kapsamında Bornova'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin ev sahipliğindeki programda CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ile birlikte esnaf ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelinerek vatandaşların sorunları dinlendi.

CHP'nin 4 Mayıs'ta 'Halkın iktidarını kuruyoruz!' sloganıyla sahaya inme kararı doğrultusunda, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ilk programını Bornova'da gerçekleştirdi.

Ziyaretlere CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan da katıldı. Programda Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yağmur Yurdakul Özkan ile CHP eski Genel Sekreteri, önceki dönem milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır ve meclis üyeleri yer aldı.

Programın ilk durağı Bornova Belediyesi Akıllı Şehir ve İnovasyon Merkezi oldu. Başkan Ömer Eşki, Bornova'nın dijital ikizi projesine ilişkin sunum gerçekleştirdi. Başkan Eşki, 'Teknolojiyle güçlenen bir Bornova inşa ediyoruz. Hem vatandaşımıza daha hızlı hizmet sunmak hem de kaynaklarımızı doğru kullanmak için dijital dönüşümü önceliklendiriyoruz' dedi.

SİVİL TOPLUM VE ESNAFLA BULUŞMA

Heyet daha sonra Bornova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aziz Talas ile bir araya geldi, ardından ADD Bornova Şubesi Başkanı Mübeccel Timaç ziyaret edildi.

Bornova Çarşı'da gerçekleştirilen esnaf ziyaretlerinde işletme işletme gezilerek vatandaşların sorunları dinlendi. Ayrıca Bornova Giritli ve Mübadiller Derneği ile CHP Bornova İlçe örgütünün tarihi çarşı girişindeki çadırı da ziyaret edildi.

Çağatay Güç, 'Cumhuriyet Halk Partisi olarak sahadayız, halkımızla birlikteyiz. İzmir'den başlattığımız bu süreçle vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm üretmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ise, 'Ekonomik zorlukların arttığı bu dönemde esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanında olmak bizim en önemli sorumluluğumuz' dedi.

Program sonunda Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve İzmir'deki CHP ilçe başkanlarına hitap etti.

Bornova'da sosyal belediyecilikten dijital dönüşüme kadar birçok alanda yürütülen çalışmaların aktarıldığı toplantıda, önümüzdeki döneme ilişkin hedefler de paylaşıldı.