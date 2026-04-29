İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı, Osmangazi ve Nilüfer ilçe başkanlıklarına yapılan atamaları duyurdu. Yeni isimlere başarı mesajı verildi.

BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı, Osmangazi İlçe Başkanlığı'na Mehmet Koçer, Nilüfer İlçe Başkanlığı'na ise Selahattin Çakmak'ın atandığını açıkladı. Yapılan paylaşımda, her iki isme de yeni görevlerinde başarı dilekleri iletildi. Açıklamada, yeni ilçe başkanları Koçer ve Çakmak'ın teşkilatçılık tecrübeleri, çalışkanlıkları ve dava bilinciyle görev yaptıkları ilçelerde partiyi daha ileriye taşıyacaklarına olan inanç vurgulandı.

Teşkilatın birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, görev değişimlerinin partinin dinamizmini artırdığı ifade edildi.

Herhangi bir ayrışmanın söz konusu olmadığı belirtilerek, ortak hedefler doğrultusunda güçlü bir şekilde yol alındığı kaydedildi.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, Osmangazi ve Nilüfer gibi önemli ilçelerde vatandaşlarla daha güçlü bağlar kurulacağına işaret edilirken, sahada aktif ve çözüm odaklı bir siyaset anlayışının benimseneceğini vurguladı.