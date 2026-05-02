Anahtar Parti Bursa İl Başkanı Fikret Aslan ve beraberindeki heyet, Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

BURSA (İGFA) - Heyet, Hamza Gürsel ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Ziyaretin, daha önce gerçekleştirilen 'hayırlı olsun' ziyaretine karşılık iadeyi ziyaret niteliği taşıdığı belirtildi.



Anahtar Partili heyette, İl Teşkilat Başkanı Av. Murat Çayır, Siyasi İşler Başkanı Mehmet Yılmaz, İl Sekreteri Av. Yavuz Arıcıoğlu, STK İşleri Başkanı Hasan Hüseyin Çetin, Sağlık İşleri Başkanı Ömer Girgin, Yerel Yönetimler Başkanı Alperen Cankılıç, Gençlik Kolları Başkanı Muzaffer Çetin ve İl Yöneticisi Muhammet Ali Demir yer aldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, kent ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.





Anahtar Parti Bursa İl Başkanı Fikret Aslan, ülke zora düştüğü, memleketin paranın pul olduğu dönemde yeni bir soluğa ihtiyaç olduğu hasıl olunca 161'nci parti olarak kurulduklarını ifade etti.



Gelinen noktada 81 ilde teşkilatlanmış bir parti olduklarına vurgu yapan Aslan, milletin gönlünde yer bulduklarını belirtti.



Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Hamza Gürsel, Anahtar Parti'nin ülkeye hayırlı olması temennisini iletti. İki parti arasında sıcak ilişkilerin olduğuna değinen Gürsel, Bursa ve ülke adına her iki kadronun güzel işler yapacak yetkinlikte olduğunu dile getirdi.



Taraflar, karşılıklı iyi niyet temennilerini ileterek iş birliği ve diyalog vurgusu yaptı.