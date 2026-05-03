CHP, disipline sevk edilen ve İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, hakkında Yüksek Disiplin Kurulu'nun oy birliğiyle ihraç kararı verdiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - CHP, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen operasyon kapsamında 'yolsuzluk' iddialarına yönelik soruşturma ile iglili 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından hakimliğe sevk edilen ve tutuklanması ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında karar verdi.

CHP, Özkan Yalım ile ilgili disiplin sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Parti tarafından yapılan açıklamada, Özkan Yalım'ın daha önce Merkez Yönetim Kurulu kararıyla kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiği hatırlatılırken, yasal sürecin tamamlanmasının ardından CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun 2 Mayıs'ta olağanüstü toplandığı belirtilen açıklamada, kurulun oy birliğiyle partiden ihracına karar verildiğini duyurdu.