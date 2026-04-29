Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, birlik ve kardeşlik vurgusu yaparak, 'En büyük gücümüz kenetlenmemizdir' dedi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen partisinin grup toplantısında önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, coğrafyada yaşanan gerilimlere dikkat çekerek, Türkiye'nin en güçlü direnç hattının toplumsal birlik ve beraberlik olduğunu vurguladı.

Farklılıkların ayrışma değil zenginlik olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kökenlerimiz, mezheplerimiz, hayat tarzlarımız farklı olabilir. Bunlar bizleri bölen değil, beşeri ve fikri zenginliğimizi yansıtan değerlerdir' dedi. Bölgedeki hassas süreçte birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, kardeşlik hukukunun hem ülke içinde hem de sınır ötesinde güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

'Nasıl etle tırnak ayrılmazsa, bin yıldır aynı toprakları paylaştığımız kardeşlerimizle aramıza kimse giremez' diyen Erdoğan, Türkiye'nin barış ve dayanışma temelinde yoluna devam edeceğini söyledi. Konuşmasında siyasi mesajlar da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hizmet eden izzet bulur' anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, hak ve özgürlüklerin genişletilmesinden milli iradenin güçlendirilmesine kadar birçok alanda önemli reformlara imza attıklarını dile getirdi.

Tehdit ve baskı diline karşı net bir duruş sergileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tehditle, şantajla, hakaretle kimseyi sindiremezsiniz. Alışık olduğunuz eski Türkiye artık yok' ifadelerini kullandı.