Meteoroloji'nin günlük hava tahminine göre yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtilirken, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyıları için kuvvetli rüzgâr uyarısı yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Haziran Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Bugün, Türkiye genelinde yağış beklenmezken, yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın ülke genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 30 ila 50 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli rüzgâr dolayısıyla ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Özellikle günün en sıcak saatlerinde yaşanabilecek sıcak hava dolayısıyla vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtildi.