İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki üreticilere yönelik katma değerli ürün desteklerine bir yenisini daha ekledi.İZMİR (İGFA) - Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Güzelbahçe Çamlı Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’ne verdiği 15 bin adet stevia (şeker otu) fidesi, Türkiye’de ilk kez şekersiz stevia gazozunun üretilmesini sağladı.

Kuraklık ve artan üretim maliyetleriyle mücadele eden çiftçilere yeni gelir kapıları açmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, alternatif bitkileri toprakla buluşturmaya devam ediyor. 52 ortaklı Çamlı Kooperatifi’ne verilen stevia fideleri, düzenlenen etkinlikle toprakla buluşturuldu. Etkinliğe Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, Güzelbahçe Belediye Başkanı’nın eşi Nermin Günay, Kooperatif Başkanı Gurbet Gündüz Gün ve çok sayıda üretici katıldı.

Etkinlikte ziraat mühendisi Hilal Balcıoğlu, stevia bitkisinin özelliklerini çiftçilere tanıttı. Ardından Çamlı Kooperatifi tarafından üretilen stevialı gazozlar tanıtıldı. Katılımcılar tarafından büyük beğeni toplayan gazozlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle katma değerli ürüne dönüştürüldü.

ÜNGÜR: “ALTERNATİF ÜRÜNLERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, “Stevia bitkisi doğal tatlandırıcı olarak kullanılan, şeker alternatifi bir ürün. Bu ürünü gazoza dönüştürerek Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Üreticilerimiz iklim kriziyle mücadele ederken biz de alternatif ürünleri desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

GÜNDÜZ GÜN: “SAĞLIKLI BİR GAZOZ ÜRETTİK”

Kooperatif Başkanı Gurbet Gündüz Gün ise, “Stevia bitkisini araştırdık, talepte bulunduk ve üretime başladık. İlk hasadımızı 35 gün sonra gerçekleştirdik. Türkiye’de ilk kez stevia otundan gazozu biz yaptık. Maddi beklentiden çok sağlıklı bir ürün ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

STEVİA (ŞEKER OTU) NEDİR?

Güney Amerika kökenli stevia, sakkarozdan 400 kat daha tatlı, kalorisi düşük ve doğal bir tatlandırıcı. Lif içeriği yüksek, ısıya dayanıklı ve ağızda tatlı bir aroma bırakıyor. Şeker tüketimini azaltmak isteyenler ve sigarayı bırakmak isteyenler tarafından da tercih ediliyor.