İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Tire’de koordinasyon toplantısı düzenledi, muhtarlarla bir araya geldi ve ilçenin ünlü pazarında üreticilerle buluştu. “Dönüşüme evde başla” projesinin Tire’de yaygınlaştırılacağını belirten Tugay, “Hep birlikte çok güzel işler yapacağız” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Tire’de gerçekleştirdiği yoğun programda ilçenin sorunlarını ve taleplerini yerinde dinledi. Tire Belediyesi’nde düzenlenen koordinasyon toplantısı, toplu açılış törenleri, muhtar buluşmaları ve Tire Pazarı ziyaretiyle Tugay, yurttaşlarla yakın temas kurdu.

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen koordinasyon toplantısına, her iki belediyenin bürokratları katıldı. Toplantıda ilçenin ihtiyaçları masaya yatırılırken, Başkan Tugay, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sivrisinekle mücadelede çevre dostu yöntemler kullandıklarını vurgulayan Tugay, atıkların evde ayrıştırılmasına yönelik “Dönüşüme evde başla” projesinin Tire’de yaygınlaşacağını duyurdu. Tugay, “Atıkların kontrolsüz şekilde çevreye yayılması toprağın verimini düşürüyor, insanları ve hayvanları hasta ediyor. Bu projeyi önce ilçe merkezinde, sonra köylerde uygulayacağız. Tire halkından destek bekliyoruz” dedi.

Ülkenin zor şartlarına rağmen umutlu mesajlar veren Tugay, “Şartlar zor ama hiçbir şey imkânsız değil. Cumhuriyetin kuruluşunda yokluk içinde mücadele eden atalarımız gibi biz de şikâyet etmeyi bırakıp önümüze bakmalıyız. Hep birlikte güzel işler yapacağız” diye konuştu.

MUHTARLARLA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Koordinasyon toplantısının ardından mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Tugay, muhtarların taleplerini not aldı. Tire Belediye Başkanı Okuroğlu’nun da katıldığı toplantıda, mahallelerin sorunları ele alındı. Tugay, “Muhtarlarımız bizim için çok önemli. Sorunları dinleyerek gereken çalışmaları yapacağız” dedi.

Türkiye’nin en büyük açık pazarlarından biri olan Tire Pazarı’nı ziyaret eden Tugay, üreticiler ve esnafla sohbet etti. Ürün fiyatları hakkında bilgi alan Tugay, yurttaşların taleplerini dinledi ve köylülerle fotoğraf çektirdi. Ziyaret sırasında bir kursiyer, Tugay’a el yapımı sabun ve mum hediye etti.

Başkan Tugay, Tire Belediyesi’ne ait müzeyi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yerel Hizmetler Birimi, Meslek Fabrikası Kurs Merkezi ve Eşrefpaşa Evde Bakım Birimi Tire Şubesi’ni de gezdi. Meslek Fabrikası’nda kursiyerlerle buluşan Tugay, kadınların emeklerini takdir ederek teşekkür etti.

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde çalıştıklarını belirterek, bazı yatırımlar için destek talebinde bulundu.