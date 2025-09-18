İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Dr. Cemil Tugay kentteki amatör spor kulüplerinin başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Tugay, buluşmada spor yapma isteği, yeteneği olan çalışkan çocukların keşfedilerek destek olunmasını istedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, amatör spor kulüplerinin başkanlarıyla buluştu.

Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’ndeki buluşmada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, sporun kentin dört bir yanına ve daha geniş kitlelere yayılması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin, Spor Çalışmaları Şube Müdürü Gürcan Temizel, Spor Tesisleri Bakım Onarım Şube Müdürü Veli Konca’nın da eşlik ettiği Başkan Tugay, 2025-2026 sezonu için kulüp temsilcilerine başarı da diledi. Kulüp başkanları Başkan Tugay’a milli takım forması ve atkısı hediye etti.

Sporu çok önemsediklerini belirten Başkan Tugay, "Bunun için hem sizlerin faaliyetlerine desteklerimizi artırıyoruz, hem de şehrin spor altyapısını güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu bizim için gerçekten önemli” dedi.

Sporun yalnızca fiziksel bir aktivite olmadığını vurgulayan Başkan Tugay, çocukların sağlıklı, disiplinli ve özgüvenli yetişmelerinin, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarının da önemine dikkat çekerek, "İzmir’in sporda çok daha aktif olmasını istiyoruz. Zaman içinde yeteneğiyle, çalışkanlığıyla öne çıkan çocukların başarılarını görmek istiyoruz. Onların şampiyonluklarını, kupalarını görmek, o mutluluğu hep beraber yaşamak istiyoruz” diye konuştu.

Bu arada 2024 yılında 300 amatör kulübe ve ilk kez 14 kadın futbol kulübü ile engelli sporcular yetiştiren 19 kulübe destek verildiğini aktaran Başkan Tugay, bu yıl da desteklerin devam edeceğini söyledi. 2025 yılında geçen yıla oranla destekleri ciddi oranda artıracaklarını belirten Başkan Tugay, "Daha fazla kulübümüze ulaşmak, el uzatmak için çalışıyoruz. Hem spor kulüplerimize hem de kulüplerimizde yeteneklerini sergileyen evlatlarımıza daha fazla katkıda bulunacağız” dedi.