Bosna Hersek Büyükelçisi Mirsada Çolakoviç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı makamında ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - İzmir ile Bosna Hersek arasındaki dostluk köprüleri daha da güçleniyor.

İzmir'de gerçekleşen ziyarette, Dünya Bosna Hersek Diaspora Birliği Başkanı Hasan Şehoviç, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Barbaros R. Taşer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Atilla Baysak da yer aldı.

Samimi bir atmosferde geçen görüşmede, İzmir’deki Boşnak diasporasıyla bağların güçlendirilmesi, Boşnak kültürünün yaşatılması ve iki ülke arasındaki ticaretin artırılması konuları ele alındı.

Srebrenica Soykırımı Anma Töreni de gündemin önemli maddelerindendi. Büyükelçi Çolakoviç, İzmir’den Srebrenica’ya gidecek heyet için desteklerini iletti ve yüksek katılım beklentisini dile getirdi.

Başkan Tugay, İzmir'deki Uluslararası Fuar'ın Balkan temalı olabileceğini söyledi. Ziyaret, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması ve soykırımda hayatını kaybeden çocukların anılmasıyla sona erdi.