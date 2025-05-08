Edirne'de Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS), Kılıçköy koruluğunda düzenlediği geleneksel Hıdırellez Dallık pikniğinde 150 katılımcıyla baharı coşkuyla kutladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS), geçtiğimiz hafta sonu Kılıçköy koruluğunda düzenlediği geleneksel Hıdırellez Dallık pikniğinde 7'den 70'e 150 kişiyi bir araya getirdi. Güneşli bir bahar gününde gerçekleşen etkinlikte katılımcılar, halaylar çekti, geleneksel oyunlar oynadı ve akşam karanlığına kadar doğayla iç içe eğlendi.

SARDOS yetkilileri, Hıdırellez’in Türk dünyasında mevsimlik bir bayram olarak kutlandığını belirterek, “Hızır ve İlyas Peygamber’in buluştuğu 6 Mayıs, kışın bitip yazın başladığı gün olarak kutlanır. Yeşillik alanlarda yapılan bu bayramda, baharın taze bitkileri ve kuzu eti yenir, çiçek veya ot kaynatılarak şifa aranır. Hıdırellez gecesi bereket için yiyecek kapları açık bırakılır, baht açma törenleri yapılır” dedi. İstanbul’da “baht açma”, Edirne’de “niyet çıkarma” gibi geleneklerin, doğanın uyanışıyla talihlerin açılacağı inancını yansıttığını vurguladılar.

ÇOCUKLAR GELENEKSEL OYUNLARLA TANIŞTI

Bu yıl çocuklara odaklanan etkinlikte, sek sek, ip atlama, yumurta yarışı, halat çekme, yakar top, taş boyama ve elma yarışları gibi oyunlar oynandı. Yetkililer, “Çocukları tablet ve telefonlardan uzaklaştırıp sosyalleşmelerini sağladık. İlk kez deneyimledikleri oyunlara büyük ilgi gösterdiler. Çiftler elma yarışındaki komik anlar unutulmazdı” diye konuştu.

SARDOS, etkinliğe destek veren Patik YesSevgi Gayrimenkul Danışmanlık ve Akar Kırtasiye’ye teşekkür ederken, “Dernek üyelerimize ve katılımcılara minnettarız. Herkesin Hıdırellez dileklerinin kabul olmasını dileriz” dedi.