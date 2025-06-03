İzmir Büyükşehir Belediyesi olası afetlerde GSM hatlarının kullanım dışı kalmasını önlemek ve iletişim kesintilerini en aza indirmek için bir dizi uygulamayı hayata geçiriyor. Bu kapsamda toplanma alanlarına haberleşme römorku yerleştirilecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, “afetlere dirençli kent İzmir” yolunda önemli adımlar attı.

Deprem başta olmak üzere olası afetlerde kesintisiz iletişim için Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından kurulan ve acil yardım kurumlarının haberleşmesini sağlayan telsiz sistemini devreye alan, Acil İzmir mobil uygulaması ile de Türkiye’ye örnek olan İzmir, iletişim şebekesiyle de afete dirençli hale geliyor. Toplanma alanlarına taşınabilir haberleşme römorku yerleştirmeye hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, bina çatılarında yer alan baz istasyonlarının GSM operatörleri tarafından güvenli kulelere taşınması için de çalışma başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deprem hazırlıkları kapsamında “afete dirençli şebeke” oluşturmak için yürüttüğü çalışmalar ise şöyle:

NELER YAPILIYOR?

Afet römorkları hizmete alınıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, afet anlarında kullanılmak üzere taşınabilir 4 haberleşme römorku aldı. Önümüzdeki günlerde yerleştirilecek römorkların tüm toplanma alanlarına konulması hedefleniyor. Römorklarda; uydu telefonu, telsiz, anons sistemi, ışıklandırma, jeneratör, şarj istasyonu ve ücretsiz internet gibi hizmetler yer alacak.

Deprem transmisyon kuleleriyle iletişim kesilmeyecek Afet anında GSM operatörlerinin kullanılmaya devam edebilmesi için apartman çatılarında bulunan ve afet anında elektrik kesintileri nedeniyle kullanılamaz hale gelen baz istasyonları güvenli yapılara taşınıyor. Öncelikle Bayraklı ve Bornova’da belirlenen 11 nokta için GSM operatörlerine yer teslimi yapılıyor Apartman çatılarında bulunan baz istasyonları, ilçenin tamamını kapsayacak şekilde 11 noktada deprem transmisyon kulelerinde birleşecek. Enerjinin kesilmemesi amacıyla yedekli güç ünitelerinin yer alacağı sistemin kurulumu için GSM operatörlerince çalışma yürütülüyor. Böylelikle afet anında iletişimin kesilmemesi hedefleniyor.

Metroda kesintisiz iletişim İzmir Büyükşehir Belediyesi, metroda cep telefonu ve internet kullanımını mümkün kılan kesintisiz iletişim projesini hayata geçirdi. İlk etapta, 2025 yılı ocak ayında Konak ardından Basmane ve Çankaya istasyonları ve tünellerinde hayata geçirilen uygulama, yolcuların cep telefonlarıyla konuşmalarına ve internete bağlanmalarına olanak tanıyor. Uygulama tüm güzergahlara yayılacak.

NELER YAPILDI?

28 noktayla İzmir kontrol altında 2011 yılında Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından kurulan “Sayısal Trunk Telsiz Sistemi” yenilendi ve güçlendirildi. Doğal afet anında tüm haberleşme hatları çökse bile iletişimi sağlayabilecek sistem kent genelinde 28 noktada hizmet veriyor. Kent merkezi ve çevre yerleşimlerin yanı sıra acil yardım kurumlarının sorumluluk alanına giren coğrafyayı da kapsayan sistem birimler ve kurumlar arası haberleşmeyi sağlıyor.

Afete dirençli iletişim sistemi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal iletişimini de yedekli bir şekilde hazır halde bulunduran Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, afet durumunda çağrı merkezini de uzak lokasyondan çalıştırılabilir şekilde düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin afetlere dirençli bir iletişim ağı bulunuyor.

Acil İzmir hayat kurtarıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ülkeye örnek olan Acil İzmir mobil uygulaması, Afet Portalı projesi ile birlikte afet ve acil durumlarda (deprem, yangın, arama kurtarma, sıkışmalı kaza, sel) itfaiye ekiplerinin kullanıcılara koordineli bir şekilde ulaşmasını amaçlıyor. Afet ve acil durumlar dışında ise vatandaşların ihtiyaç duyduğu bilgilere erişebileceği modüller sunuyor.