İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, öğrencilerin sağlıklı, güvenli ve hijyenik koşullarda alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla, okul kantinleri ile kırtasiye dükkanlarını denetledi. Denetimlerde ürünlerin fiyat etiketlerinin yanı sıra hijyen koşullarına da bakıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için okul kantinleri ile kırtasiyecilere yönelik titiz bir çalışma yaptı. Denetimlerde çocukların doğrudan temas ettiği ürünlerin mevzuata uygunluğunun yanı sıra tüketici güvenliği açısından risk oluşturan faktörler incelendi.

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketi bulunup bulunmadığı, etiket ile kasa fiyatı arasındaki uyum, gıda üretim, muhafaza ve servis alanlarının hijyen koşullarına bakıldı. Yine kantin işletmelerinin ruhsat ve yasal belgelerinin kontrolü yapıldı.

Kantin işletmecileri öğrencilerin sağlığını korumaya yönelik dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirildi. Eksiklik tespit edilen yerlerde ise gerekli uyarılarda bulunuldu. Mevzuata aykırı durumlara rastlanan işletmelere yönelik de tutanak tutuldu.