Meteoroloji, yurdun kuzeybatısı için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yaptı. Sıcaklıkların ise ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Kasım Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzey ve batısı, Antalya'nın iç kesimleri ile Düzce çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde parçalı ve az bulutlu hava öngörüldü.

Marmara'nın güneyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Rüzgarın, genellikle güneyli; Marmara ve Ege'de ise kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.