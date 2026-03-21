İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Urla'nın Merkez ve Altıntaş mahallelerinde yağmur suyu taşkınlarını önlemek için kapsamlı bir altyapı yatırımına başladı. 160 milyon liraya mal olacak proje kapsamında yaklaşık 9,3 kilometrelik yağmursuyu hattı inşa edilerek bölgenin drenaj altyapısı güçlendirilecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, iklim değişikliğinin etkisiyle artan ani ve yoğun yağışlara karşı kent genelinde sürdürdüğü altyapı yatırımlarına Urla'da devam ediyor. Urla'nın Merkez ve Altıntaş mahallelerini kapsayan yağmur suyu hattı projesi ile özellikle yağışlı havalarda yaşanan su birikintileri ve taşkın riskinin azaltılması hedefleniyor.

Yaklaşık 9,3 kilometrelik yeni hat yapılacak

Yaklaşık 160 milyon liralık yatırım kapsamında Urla'da 9 bin 279 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı inşa edilecek. Farklı çaplarda büyük borularla kurulacak bu sistem sayesinde yağmur suları cadde ve sokaklarda birikmeden yer altındaki hatlar aracılığıyla güvenli şekilde uzaklaştırılacak. Bu çalışma ile özellikle kısa sürede yoğun yağış alan bölgelerde oluşan su birikintilerinin azaltılması ve vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi amaçlanıyor.

Güçlü yağmur suyu sistemi kuruluyor

Proje kapsamında farklı çaplarda binlerce metre uzunluğunda HDPE koruge boru döşenecek. Ayrıca 533 adet prefabrik kutu kesit yağmur suyu ızgarası yerleştirilerek yağmur sularının daha hızlı taşınmasını sağlayacak güçlü bir yağmur suyu sistemi kurulacak. Bunun yanı sıra mevcut kanalizasyon ve yağmur suyu hatları robot kamera sistemleriyle görüntülenerek altyapının durumu incelenecek ve gerekli iyileştirmeler yapılacak.

2026 yılında tamamlanacak

Urla'nın altyapısını güçlendirecek projenin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar bittiğinde bölgede yağmur suyu yönetimi daha sağlıklı hale gelecek, taşkın riski önemli ölçüde azaltılacak. Ayrıca atık su ve drenaj altyapı sisteminde yağmur suyu girişleri ayrıştırılarak şebekelerde oluşan baskının azaltılması sağlanacak.

İklim değişikliğine karşı altyapı yatırımı

İZSU, kent genelinde yürüttüğü altyapı projeleriyle İzmir'i iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dirençli hale getirmeyi hedefliyor. Yağmur suyu hatlarının güçlendirilmesi sayesinde hem taşkın riskleri azaltılıyor hem de şehir altyapısının uzun yıllar güvenli şekilde hizmet vermesi sağlanıyor.