KONYA (İGFA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 21 Mart Nevruz Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay'ın mesajı şöyle: 'Nevruz; baharın gelişiyle birlikte gönüllerimize umut, coğrafyamıza diriliş ve kardeşliğimize yeni bir kuvvet getiren kadim bir bayramdır. Türk dünyasının ortak hafızasında asırlardır canlılığını koruyan Nevruz; toprağın yeniden canlanışını, tabiatın uyanışını ve insanlığın yeni bir başlangıca olan inancını simgelemektedir.

Ortak tarihimizden ve köklü medeniyet birikimimizden beslenen Nevruz; ortak kültürümüzün en güçlü nişanelerindendir. Bu anlamlı tarih bizlere birlik olmanın, dayanışmayı büyütmenin ve kardeşlik hukukunu daha da güçlendirmenin kıymetini hatırlatmaktadır. Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Anadolu'dan gönül coğrafyamızın dört bir yanına uzanan bu büyük kültür iklimi; aynı sevinçte buluşan, aynı umudu paylaşan ve aynı istikamete yürüyen gönüllerin bayramıdır.

Bugün bizlere düşen görev; Nevruz'un taşıdığı barış, muhabbet, bereket, birlik ve yenilenme ruhunu şehirlerimizde, kurumlarımızda ve insani ilişkilerde daha güçlü şekilde yaşatmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta aziz milletimiz olmak üzere tüm Türk dünyasının ve gönül coğrafyamızın Nevruz Bayramı'nı yürekten kutluyor; Nevruz'un insanlık için huzura, Türk dünyasında birlik ve beraberliğe, şehirlerimizde berekete vesile olmasını temenni ediyorum.

Nevruz Bayramı'mız kutlu olsun.'