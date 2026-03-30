Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Caz Pazarı Konserleri' kapsamında sahne alan Serenad Bağcan, güçlü ve özgün yorumlarıyla Bursalılara müzik dolu bir akşam yaşattı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Caz Pazarı' konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi düzenlenen konsere, caz tutkunları büyük ilgi gösterdi.

Güçlü ve duru sesi ile türküleri ve çağdaş ezgileri kendine has bir tarzda seslendiren Serenad Bağcan, müziğin farklı renklerini Bursalı dinleyicilerle buluşturdu. Cazın özgün yapısını kendi müzikal birikimiyle harmanlayan Bağcan, sanatseverlerin unutulmaz bir gece geçirmesini sağladı. Hem klasik tınıların hem de caz öğelerinin yer aldığı konserde, Bağcan'ın eserleri piyano eşliğinde daha yalın bir formda sunuldu. Bağcan, konserin sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.