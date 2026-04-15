İzmir Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği projeler, uluslararası iş birlikleri ve sürdürülebilir turizm adımlarıyla kentin potansiyelini yıl geneline yayıyor. Arkeolojik kazılardan EXPO 2027 hazırlıklarına, kültür rotalarından uluslararası ödüllere uzanan çalışmalarla İzmir, dünya turizminde öne çıkan güçlü bir destinasyon olma yolunda ilerliyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm değerlerini koruyarak geliştirmek, tarih ve kültür mirasını geleceğe taşımak ve İzmir'i sürdürülebilir turizmde öncü şehirlerden biri haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Tarih, kültür, inanç ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarla İzmir'in turizm potansiyeli yılın tamamına yayılırken; arkeolojik kazılardan uluslararası organizasyonlara, kültürel rotalardan ödüllü destinasyonlara uzanan geniş bir yelpazede yürütülen projeler kentin uluslararası görünürlüğünü her geçen gün artırıyor.

Kenti klasik deniz-kum-güneş turizminin ötesine taşıyarak yıl boyunca ziyaret edilebilen güçlü bir destinasyon haline getirecek önemli adımlar atılıyor.

ARKEOLOJİK KAZILARA BÜYÜK DESTEK

Kültürel mirasın korunması ve görünürlüğünün artırılması hedefiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 yıllarında kazı çalışmalarına 42 milyon lirayı aşkın kaynak aktardı. Smyrna Agorası ve Antik Smyrna Tiyatrosu kazıları için 2027 sonuna kadar 34,5 milyon liralık destek sağlanacak. 20 bin kişilik kapasitesiyle Efes Antik Tiyatrosu büyüklüğündeki Antik Smyrna Tiyatrosu'nun, kentin turizm potansiyeline önemli katkı sunması bekleniyor. Kemeraltı, Basmane ve İkiçeşmelik'te restorasyon ve yenileme çalışmalarına yönelik ihale süreçleri sürerken, Kültürpark'taki iyileştirme projeleri de hayata geçiriliyor.

TARİHİ LİMAN KENTİ'NİN UNESCO YOLCULUĞU

2028 yılında İzmir Tarihi Liman Kenti'nin Efes ve Bergama'dan sonra İzmir'in üçüncü UNESCO Dünya Mirası alanı olarak tescillenmesi bekleniyor. 2020'de geçici listeye alınan alan için yürütülen süreçte önemli aşama kaydedildi. Adaylık dosyasının 2026'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulması planlanırken, ardından UNESCO'ya iletilmesi bekleniyor. Sürecin devamında 2027'de uzman incelemeleri, 2028'de ise kalıcı listeye giriş hedefleniyor.

EXPO İZMİR 2027 İNCİRALTI KENT ORMANI'NDA

Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) ile yapılan görüşmeler sonucunda, Botanik EXPO C kategorisi için İnciraltı Kent Ormanı alanı seçildi. 2027'de düzenlenecek etkinlik, 'One Health (Tek Sağlık)' konseptiyle insan ve ekoloji sağlığını birlikte ele alacak. Proje kapsamında bölgenin doğal yapısının korunması öncelikli olacak; geçici yapılar ekosisteme katkı sağlayacak şekilde tasarlanacak. 100 bin metrekareyi aşan alanda sergi alanları, uluslararası ve tematik bahçeler, yarışmalar ile ticaret ve tanıtım alanları yer alacak. Etkinlik sonrasında İnciraltı Kent Ormanı, yenilenen altyapısı ve güçlenen kamusal işlevleriyle kente hizmet vermeyi sürdürecek.

İZMİR'İN AKDENİZ KENTLERİYLE KÜLTÜREL ETKİLEŞİMİ GÜÇLENDİRİLDİ

Uluslararası iş birlikleri, sempozyumlar ve kültür politikalarıyla İzmir'in Akdeniz kentleriyle etkileşimi artırıldı; etkinliklerle binlerce katılımcıya ulaşıldı. Akdeniz Akademisi'nin 'Çocuklar için Akdeniz' programı 2024-2025 döneminde 700 öğrenciye ulaşırken, UCLG Kültür Komitesi ve Kültür2030 kapsamında 'Kültür Amacı Taslağı' için yerel uygulama hazırlıkları yapıldı. Bu modelin ilk örneklerinden biri 2026'da İzmir'de hayata geçirilecek. 2025'te düzenlenen Uluslararası İzmir Sempozyumu, Akdeniz Kültür ve Ekoloji Kentleri Manifestosu ile tamamlandı ve proje 2026'da AVITEM Living Lab Programı ile sürecek. İyi Tasarım/Good Design İzmir 2025'te 90 etkinlik ve 2.200'ü aşkın katılımcıyla gerçekleştirildi. 2026'da ise Tarihi Havagazı Fabrikası'nda Kültür Politikaları Çalıştayı planlanıyor.

KENTİN KÜLTÜR VE SANAT YAŞAMI GÜÇLENİYOR

Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali'nin 2026'da da sürdürülmesi planlanıyor. İlk kez düzenlenecek Animasyon Film Festivali ve Uluslararası Seramik Sempozyumu ile kentin kültür-sanat takvimi zenginleştirilecek.

İHRACATA VE KENT EKONOMİSİNE KATKI

İzmir, fuarcılık gücü sayesinde yalnızca ticaretin değil turizmin de önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Fuar İzmir ve Kültürpark'ta yıl boyunca düzenlenen ulusal ve uluslararası fuar ve etkinlikler, kente gelen ziyaretçi sayısını artırarak konaklama, yeme-içme, ulaşım ve hizmet sektörlerine doğrudan katkı sağlıyor. Türkiye'nin son iki yıllık ihracatı 535 milyar 359 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Ege Bölgesi'nin ihracatı 86,7 milyar dolar oldu. İzmir, birçok sektörde düzenlenen fuarların da katkısıyla aynı dönemde 47 milyar 447 milyon dolarla Türkiye'nin en fazla ihracat yapan üçüncü ili olmayı sürdürdü.

ENDÜSTRİYEL MİRAS ULUSLARARASI VİTRİNE TAŞINDI

İzmir'in sanayi geçmişinin simge yapıları olan Tarihi Havagazı Fabrikası, Tarihi Asansör ve Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nin Avrupa Endüstriyel Miras Rotası'na dahil edilmesiyle kent, endüstriyel miras alanında uluslararası bir kimlik kazandı.

Bu önemli gelişme, İzmir'in tarihi dokusunun korunarak dünya çapında tanıtılmasına katkı sağlarken, kente yeni bir turizm perspektifi kazandırdı. Söz konusu yapılar, yaşayan müze ve kültür merkezleri olarak ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

İNANÇ TURİZMİNE YENİ DURAK: AZİZ POLİKARP ANI ALANI

Kadifekale'de hayata geçirilen Aziz Polikarp Anı Alanı, İzmir'in inanç turizmi potansiyelini güçlendiren önemli projeler arasında yer alıyor. Hristiyanlık tarihinin önemli isimlerinden Aziz Polikarp anısına oluşturulan alan, kentin çok katmanlı tarihini görünür kılarken özellikle yabancı ziyaretçiler için yeni bir çekim noktası oluşturuyor.

Tur otobüsleri için oluşturulan otopark alanı ve düzenlenen ziyaretçi altyapısıyla birlikte alan, hem tur programlarına dahil ediliyor hem de bireysel ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

BAĞCILIK KÜLTÜRÜ TURİZMLE BULUŞUYOR

İzmir'in köklü bağcılık geleneğini yaşatmak ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla oluşturulan İzmir Bağ Yolu, kentin kırsal turizm potansiyelini güçlendiren önemli projeler arasında yer alıyor. Farklı ilçelerde üretim yapan 21 üreticinin dahil olduğu rota; gastronomi, yerel üretim ve doğal peyzajı bir araya getirerek ziyaretçilere özgün bir deneyim sunuyor.

Sürdürülebilir turizm anlayışıyla geliştirilen proje, aynı zamanda yerel kalkınmaya da katkı sağlıyor.

İZMİR 'ÖNCÜ KURULUŞ' ÖDÜLÜ ALDI

Turizm alanında yürütülen çalışmalarla İzmir'in potansiyeli ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmaya devam etti; kentin kültür, tarih, gastronomi ve kıyı turizmi değerleri öne çıkarıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir turizm çalışmalarıyla Green Destinations & Good Travel Alliance tarafından 'Öncü Kuruluş' ödülüne layık görüldü.

Urla Bağ Yolu ve Efes Tarlası Yaşam Köyü gibi projeler, sürdürülebilir turizm alanında en iyi uygulamalar arasında gösterilerek önemli başarılara imza attı. Urla ve Selçuk ilçeleri Gümüş Sertifika'dan Altın Sertifika seviyesine yükselirken, Çeşme ilk kez Altın Sertifika, Menderes ise Gümüş Sertifika almaya hak kazandı.

Böylece İzmir, dört ilçesiyle uluslararası sürdürülebilir turizm sertifikasyonuna sahip güçlü bir destinasyon konumuna ulaştı. Ayrıca belediye, Avrupa Konseyi'nin Iter Vitis Ağı'na katıldı.