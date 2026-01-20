İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tarımsal kalkınma kooperatifleriyle buluşarak su krizi ve iklim değişikliğine dikkat çekti, 'Doğruyu birlikte bulacağız' mesajı verdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın başlattığı 'Kooperatif Buluşmaları' kapsamında tarımsal kalkınma kooperatifleriyle ilk toplantı gerçekleştirildi. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen buluşmada, kooperatif temsilcileri ekimden hasada kadar yaşanan sorunları doğrudan dile getirdi.

Toplantıda konuşan Başkan Tugay, en büyük sorunun su olduğunu vurgulayarak, iklim değişikliği, artan sıcaklıklar ve kuraklığın tarımı doğrudan tehdit ettiğini söyledi. Tarımda ürün seçimi, sulama ve hayvancılıkta bilimsel yöntemlerin esas alınması gerektiğini belirten Tugay, belediyenin tek başına atacağı adımların yeterli olmayacağını ifade etti.

'Doğru olan neyse, birlikte karar vermeliyiz' diyen Tugay, kooperatiflerin İzmir tarımı için vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, 'Kooperatifler birliktir, birlikten güç doğar. Doğru olanı birlikte yapacağız' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür ise kent genelinde 163 tarımsal kalkınma kooperatifi ve yaklaşık 19 bin ortak bulunduğunu açıkladı. Prof. Dr. Yusuf Kurucu da tedbir alınmaması halinde kuraklığın gelecek yıllarda çok daha ağır sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.