İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü etkinlikleri havada ve karada büyük bir coşkuya sahne oldu. Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün gösterileri ise nefesleri kesti.İZMİR (İGFA) - İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü, gün boyunca düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Sabah saatlerinde başlayan program, akşam da gökyüzü şovuyla devam etti.

9 Eylül kutlamalarının heyecanla beklenen bölümlerinden biri de Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün gösterileri oldu. Binlerce İzmirli bu gösteriyi kaçırmamak için ellerinde Türk bayrakları ile Körfez çevresini kırmızı beyaza boyadı. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi olan Türk Yıldızları, gökyüzünde unutulmaz bir gösteri sundu. Hemen sonrasında ise tek pilotla gerçekleştirilen yüksek hız ve çeviklik içeren Solo Türk gösterisi, İzmir semalarında adeta görsel bir şölen yaşattı.

Gösteriler karada da sürdü. Süvari birlikleri 9 Eylül 1922'de olduğu gibi heybetli atlarıyla İzmir sokaklarındaydı. Cumhuriyet Meydanı ile Gündoğdu Meydanı arasında geçit yapan süvarilere İzmirliler büyük ilgi gösterdi.