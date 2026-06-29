İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yeniden düzenlenen Selçuk Şen Şeftali Şenliği, üreticiyi ve vatandaşları bir araya getirdi. Şeftali hasadına katılan Başkan Dr. Cemil Tugay, kooperatifleşme çağrısı yaparak, 'Hiçbir sıkıntınızda sizi yalnız bırakmayacağız' dedi.

İZMİR (İGFA) - Türkiye'nin önemli şeftali üretim merkezlerinden biri olan ve İzmir'deki şeftali üretiminin yaklaşık yarısını karşılayan Selçuk'ta, Şen Şeftali Şenliği yeniden düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, Efes Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen şenlik, üreticilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekerken dayanışma ruhunu da güçlendirdi.

Üretimin merkezi Belevi'de düzenlenen şenliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şen Şeftali Şenliği, geleneksel şeftali hasadıyla başladı. Başkan Dr. Cemil Tugay ile Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, Belevili üreticilerle birlikte hasada katılarak sezonun ilk şeftalilerini topladı.

Bahçede üreticilerle sohbet eden Başkan Tugay'ın topladığı şeftaliler, daha sonra şenlik alanındaki tezgahları renklendirdi.

ŞEFTALİ KOKULU, RENGARENK ŞENLİK

Hasadın ardından başkanlar, Belevi girişinde çocuklar tarafından coşkuyla karşılandı. Bando eşliğinde Belevi sokaklarından şenlik alanına yürüyen Başkan Dr. Cemil Tugay ve protokol üyeleri, üretici stantlarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Belevi Meydanı'nda kurulan şenlik alanında zeybek ve halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı. Ardından Belevi Şen Çocuk Atölyesi, sahnelediği 'Tiridine Bandım' gösterisiyle izleyicilerden alkış aldı. Şenlik kapsamında düzenlenen en iyi şeftali yarışmasının yanı sıra gastronomi gösterileri ile kültür ve sanat etkinlikleri de gün boyu ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

'EN ÇOK İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY, SİZİN MANEVİ DESTEĞİNİZ'

Şen Şeftali Şenliği'nin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. İzmir'in dayanışmanın kenti olduğunu belirten Başkan Tugay, şunları söyledi:

'Böyle birlik ve beraberlik içinde olmak ne güzel. Ülkemize de İzmir'imize de yakışan budur. Türkiye'de bu duyguyu en güçlü şekilde hisseden insanların İzmir'de yaşadığına inanıyorum. Çünkü burası; ülkesini seven, insanının iyiliğini isteyen, kendisine uzanan iyilik elini geri çevirmeyen, üretmek için gece gündüz emek veren, ay yıldızlı bayrağına ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yürekten sahip çıkan insanların kentidir. Biz de bu görevleri sizlerden aldığımız manevi destekle büyük bir gururla yerine getiriyoruz. En çok ihtiyacımız olan şey de sizin bu desteğinizdir. Yüzünüzde umutsuzluk ya da yılgınlık görmek istemiyoruz. Bölünmüş, parçalanmış bir ülke değil; tek yürek olup her türlü sorunun üstesinden birlikte gelen bir Türkiye istiyoruz. Biz de bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğiz.'