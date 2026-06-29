Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Bursa'nın Fethinin 700. Yılı Türk Sporları Festivali', üç gün boyunca Sukaypark'ta geleneksel sporların heyecanını yaşattı.

BURSA (İGFA) - Türkiye'nin dört bir yanından gelen 500 sporcu okçuluk ve karakucak güreşlerinde kıyasıya mücadele ederken, festival kültürel mirası yaşatan renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu iş birliğiyle düzenlediği 'Bursa'nın Fethinin 700. Yılı Türk Sporları Festivali', Sukaypark'ta 3 gün boyunca geleneksel spor tutkunlarını buluşturdu. Geleneksel Türk sporlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen festival, sporun ruhunu kültürel öğelerle birleştirerek şölene dönüştü. Geleneksel okçuluğun yanı sıra güreş branşı da dahil olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen 500 sporcu, dostluk ve kardeşlik ortamında birincilik için kıyasıya rekabet etti.

'Kemhacı Hayreddin Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Koşusu' kapsamında geleneksel kıyafetleriyle hedefe odaklanan sporcular, başarılı atışlarıyla izleyicilerden büyük alkış aldı. Festivalin son gününde genç kızlar ve erkekler ile büyük kızlar ve erkekler kategorilerinde heyecan doruğa çıkarken, ata sporlarından karakucak güreşleri de Osmangazililerden yoğun ilgi gördü. Geleceğin pehlivanlarının er meydanında sergilediği azim ve mücadele ruhu izleyicilerin takdirini topladı. Darp atışlarıyla sona eren festival, Türk spor kültürünün köklü geçmişini yansıttı.

Zorlu ve heyecan dolu müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ödüllerini Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan ile Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Hamiyet Arıkarslan takdim etti. Ödül töreninde sporcuların mutluluğu ve heyecanı dikkat çekerken, organizasyon boyunca verilen emekler alkışlarla karşılık buldu.

'GELENEKLERİMİZİ YAŞATMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ'

Festivalin önemine dikkat çeken Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, yaptığı açıklamada, 'Bursa'mızın 700'üncü yıl fetih şenlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonla 500 sporcunun katılımıyla geleneklerimizi yaşatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Osmangazi ve Osmangazi Belediyespor olarak bu tür organizasyonlara devam edeceğiz' diye konuştu.

Osmangazi Belediyespor'un yıl boyunca geniş kapsamlı spor faaliyetleri yürüttüğünü belirten Karayılan, sözlerine şu şekilde devam etti:

'Osmangazi Belediyespor olarak 22 branşta 5 bin 200 lisanslı sporcumuzla faaliyetlerimize devam ediyoruz. Yaz okullarında yaklaşık 50 bin çocuğumuza hizmet vereceğiz. Geçen hafta burada mini voleybol şenliği gerçekleştirdik ve bin 500 çocuğumuz katıldı. Bu hafta Geleneksel Türk Sporları Festivali'ni yaptık. Önümüzde kaykay şampiyonası var. Yaz boyunca Sukaypark'ta etkinliklerimiz devam edecek. Osmangazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın'ın destekleriyle spora ve sporcuya hizmet etmeyi sürdüreceğiz.'

'OSMANGAZİ BELEDİYEMİZ ÇOK GÜZEL İMKANLAR SUNDU'

Festivale Düzce'den katılan ve aynı zamanda sporcu olarak mücadele veren Düzok Spor Kulübü Başkanı Murat Harem ise organizasyonun hem atmosferi hem de hazırlıklarıyla örnek bir etkinlik olduğuna işaret ederek, 'Düzce'den katılıyorum. Etkinlikler çok güzel, çok nezih bir ortamda yarıştık. Yarışmayı düzenleyen arkadaşların da tecrübeli oldukları belli, organizasyon da çok güzeldi. Osmangazi Belediyemiz de bize çok güzel imkanlar sundu' açıklamalarında bulundu.

İstanbul'dan gelerek hünerlerini sergileyen Endam Spor Kulübü Başkanı Halide Fikret Çakmak da yaptığı açıklamada, 'Müsabakalar çok keyifli ve eğlenceli geçti. Alan çok güzel hazırlanmış, Osmangazi Belediyesi çok güzel desteklerde bulunmuş, bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Alanı hazırlayan arkadaşlar çok güzel emekler vermiş' dedi.