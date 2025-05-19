Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından İzmir’de ilk kez düzenlenen İzmir Pickleball Ligi sona erdi.İZMİR (İGFA) - Karşıyaka Bostanlı’da Bostanlıspor Spor Kulübü organizasyonluğunda Gode Cengiz Tesis Kortlarında 2 gün süren İzmir Pickleball Ligi’nde tek ve çiftlerde 48 yarışmacı şampiyonluk için mücadele etti.

Dünyada son zamanların en popüler spor branşı olarak, her yaş grubunun severek oynamaya başladığı ve İzmir’de de Bostanlıspor tarafından “Spor Okulu” açılan Pickleball branşının ilk kez İzmir Ligi maçları yapıldı.

İlk gün çift, ikinci gün tek maçlarında heyecan yaşandı. Nefes nefese hafta sonu gündüz ve akşam saatlerinde yapılan karşılaşmalar sonunda İzmir'in ilk lig şampiyonları da belli oldu.

Dereceye giren sporcular şu isimler oldu: Küçükler: 1. Lila Baykal, 2. Beren Ulu, 3. Ravzanur Kılıç Kadınlar: 1. Necla Bozdağ, 2. Makbule Katırancı, 3. Gözde Ateş Erkekler: 1.Kerem Çamlıdağ, 2. Polatkan Ayvaz, 3. Tunahan Gültekin Çiftler: 1. Emre Katırancı-Mehmet Zeki Ece, 2. Makbule Katırancı-Onur Güçlü, 3. H. İbrahim Ergunda-Tunahan Gültekin

Dereceye giren sporculara madalyalarını ve ödülleri Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilcisi Davut Güngör tarafından takdim edilirken, Bostanlıspor Spor Kulübü de dereceye giren tüm sporculara 2'şer adet kitap hediye etti.