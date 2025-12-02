İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Oda Orkestrası, 2025-2026 sezonunda dopdolu bir konser takvimiyle İzmirliler ile buluşmaya devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - İzmirliler, İzmir Oda Orkestrası'nın 2025 yılının ekim ayında başlayan ve 2026 yılının mayıs ayında tamamlanacak sezonunda sanata doyuyor. Orkestra, farklı disiplinlerden sanatçılar ve zengin repertuvarları kent sakinleriyle buluşturmaya devam ediyor. Orkestra, yılın son ayında da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde unutulmayacak konserlere imza atacak.

Uluslararası kariyeriyle dikkat çeken klarnet sanatçısı Pablo Barragá, solist olarak İzmir Oda Orkestrası'na eşlik edecek. 10 Aralık'ta Büyük Salon'da saat 20.00'de düzenlenecek programda Falla, Bartók, Mendelssohn ve Bernstein'in eserlerinden oluşan zengin bir repertuvar yer alıyor. Konserin bilet satışları, kultursanatbilet.izmir.bel.tr adresi üzerinden yapılıyor.

İzmir Oda Orkestrası Yeni Yıl Konseri ise 20 Aralık'ta düzenlenecek. Yılın son konserinde orkestra, şef Tulio Gagliardo Varas yönetiminde sahne alacak. Bu özel gecenin konuk sanatçısı ise Los Pitutos olacak. Büyük Salon'da saat 20.00'de başlayacak konserin bilet satışı, kultursanatbilet.izmir.bel.tr adresi üzerinden yapılıyor.

İzmir Oda Orkestrası'nın, 2026 yılının konser takvimi, https://www.aassm.org.tr/ sitesi üzerinden duyurulacak.

SEZON, EKİM AYINDA AÇILDI

İzmir Oda Orkestrası, 2025-2026 konser sezonunu 8 Ekim'de görkemli bir konserle açtı. Sezon açılışında orkestra, Jiri Habart yönetiminde sahneye çıktı. Konserin solisti ise piyanist Alexander Romanovsky oldu.

28 Ekim'de şef Orhun Orhon yönetiminde, soprano Görkem Ezgi Yıldırım ve bariton Arda Aktar'ın solistliğinde gerçekleşen İzmir Oda Orkestrası Cumhuriyet Bayramı Konseri, 10 Kasım'da Atatürk'ü Anma Konseri 'Dokuzu Beş Geçe' de yine İzmirlilerden tam not aldı. Kasım ayının ikinci konserinde orkestra, şef Jesko Sirvend yönetiminde sahne aldı. Solist olarak ise kemancı Florin Iliescu yer aldı.