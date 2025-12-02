Dünya Engelliler Gününün farkındalık maskesi altında geçiştirilmemesi gerektiğini belirten Özel Eğitim Gerektiren Çocuk Hakları Derneği Başkanı Hüsamettin Akyıldız, 'Hatırlatma değil, hesap sorma zamanı' dedi.

BURSA (İGFA) - Özel Eğitim Gerektiren Çocuk Hakları Derneği Başkanı Hüsamettin Akyıldız, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün; farkındalık maskesi altında geçiştirilen bir zaman dilimine hapsedilmesini reddettiklerini dile getirdi.

Türkiye'de engelli bireyler ve özel eğitim gerektiren çocukların haklarının yasalarda olmasına karşın uygulamada neredeyse yok sayıldığını belirten Özel Eğitim Gerektiren Çocuk Hakları Derneği Başkanı Hüsamettin Akyıldız, 'Devlet, yerel yönetimler ve karar vericiler sorumluluklarını yerine getirmedikçe 3 Aralık, yalnızca hatırlatma değil hesap sorma günüdür. Hâlâ okula gidemeyen özel gereksinimli çocuklar var. Okullarda özel eğitim personeli yetersiz. Özel eğitim kurumları standarttan uzak. Aileler yalnız bırakılıyor, çocukların gelişim hakkı ihlal ediliyor. Biz bu tabloyu kabul etmiyoruz. Bu ülkenin geleceği için mücadele eden çocuklarımıza fırsat eşitliği tanınmıyorsa hiçbir gelişmişlik iddiası anlam taşımamaktadır. Açıkça ifade ediyoruz: Engellilerin sorunu değil, sorumluların ihmali vardır.

'RAPOR İŞKENCESİ SONA ERSİN'

Yetkilileri göreve de çağıran Akyıldız, 'Destek eğitim kadrolarını artırın, özel gereksinimli çocukların okullarda dışlanmasına son verin. Destek programları genişletin, bakım yükü ailelerin omuzlarında değil sosyal devletin üzerinde olmalıdır. Mola evleri ile haftada bir gün de olsa engelli çocuğu olan anne babalara dinlenme, yakınlarının düğünlerine, cenazelerine gitme fırsatı verin. Şehirleri erişilebilir olmayan kaldırımlarla, ulaşım sistemleriyle engelli çocuklara kapatamazsınız. Görevlerini ihmal edenlere yaptırım istiyoruz. 18 yaş öncesi eğitim sürecinde yüzde 40 üzeri olan engel oranı, lise bitiminden sonra yüzde 40'ın altına indirilince birey engelli istihdamından yararlanamıyor. Ömür boyu hastalığı sürecek olanlardan her yıl sağlık raporu istenmesi işkenceye dönüşüyor. Bu çocuklar sabırla beklemeye değil, haklarıyla yaşamaya layık. Bir kez daha değil, bin kez daha güçlü biçimde söylüyoruz: 3 Aralık bir kutlama değil; mücadele günüdür. Görev, yetki ve sorumluluk makamındakilerindir. Biz takipçisi olmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.