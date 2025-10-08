İzmir'de Narlıdere Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen, kadınların insan hakları konusunda farkındalık kazanmaları, hak ihlallerine karşı mücadele etmeleri ve yerelde örgütlenme becerilerini geliştirmeleri hedeflenen Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) başladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Narlıdere Belediyesi'nin kadınların haklarını bilmesi, güçlenmesi ve toplumsal yaşamda daha aktif rol alması amacıyla her yıl düzenlediği Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı'nda (KİHEP) dönemin ilk buluşması gerçekleşti.

Narlıdere Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde, Av. Ferda Demirbaş tarafından verilen eğitimler 16 hafta boyunca devam edecek. Program kapsamında kadınlar haftada bir gün bir araya gelerek, kadının insan hakları, anayasal ve medeni haklar, kadına karşı şiddet, ekonomik haklar, iletişim, toplumsal cinsiyet, siyaset ve örgütlenme gibi pek çok başlıkta bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak.

Dönemin ilk buluşmasında programa katılan kadınlara seslenen KİHEP Eğiticisi Av. Ferda Demirbaş, kadınların haklarını bildiğini ancak nasıl kullanacağı konusunda eksikleri olduğunu ifade ederek, 'Birbirimize ışık olacak, hep birlikte yolumuzu bulacağız. Başka yollar keşfedeceğiz. Eğitimlerin sonunda birbirimize güç olmayı öğreneceğiz' diye konuştu.