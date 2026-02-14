Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, yönetmenliğini Kübra Kuruali'nin üstlendiği 'Yeşil Otobüs' Belgesel Filmi'nin ilk gösterimi gerçekleştirildi, ardından 'Göç, Hafıza ve Dönüş' Paneli düzenlendi.

GAZİANTEP (İGFA) - Suriye İç Savaşı'nın ardından yaşanan geri dönüşleri ve göç olgusunu ele alan etkinlik, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi'nde yapıldı. Savaş sonrası yaşanan ilk özgür Ramazan iftarları ile bayram günlerini kayıt altına alan ve bir yol belgeseli niteliği taşıyan 'Yeşil Otobüs', ilk gösterimiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

FİLM, İSMİNİ GÖÇÜN SİMGESİ OLAN YEŞİL OTOBÜSLERDEN ALDI

İsmini, Esad rejiminin iç savaşın ilk dönemlerinde sivil halka yönelik uyguladığı tehditler karşısında simgeleşen ve göç sürecinde kullanılan yeşil otobüslerden alan belgesel; Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan başlayarak Şam, Humus ve Halep'e uzanan bir yolculuğu konu alıyor ve yaşam hikâyelerini tüm gerçekliğiyle izleyiciye aktarıyor.

Gösterim öncesinde konuşan Yönetmen-Belgesel Yapımcısı Kübra Kuruali, fikrin filme dönüşme sürecini, imkân kısıtlılıklarını, yürütülen çalışmaları ve karşılaşılan zorlukları salonu dolduran sanatseverlerle paylaştı. Kuruali ayrıca konuşmasında, destekleri ve ev sahipliği dolayısıyla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.