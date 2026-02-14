Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Eskişehir Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen 'Ortak Akıl ve Yol Haritası Çalıştayı', kentin geleceğine ışık tutan kapsamlı bir buluşmaya sahne oldu.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Haller Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kapanoğlu, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademik oda başkanları, belediye bürokratları ve çok sayıda davetli katıldı.

'KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK'

Başkan Ayşe Ünlüce konuşmasında, kentsel gelişimin yalnızca fiziksel dönüşümden ibaret olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

'Deprem öncesinde güçlü bir risk yönetimi, deprem sonrasında ise etkin bir kriz yönetimi şarttır. Ancak deprem öncesindeki riskleri iyi yönetemezsek, deprem sonrasındaki krizi de iyi yönetemeyeceğimiz açıktır. Eskişehir'de bugüne kadar hem belediyeler hem de kamu kuruluşları tarafından alansal bazda kentsel dönüşüm alanları ilan edildi. Ancak bugün geldiğimiz noktada ne Gündoğdu'da ne Küçük Sanayi'de, Bakanlık tarafından ilan edilen kentsel dönüşüm alanlarında kayda değer bir değişim sağlanabildi. Büyükşehir Belediyesi'nin sekiz mahalleyi kapsayan geniş alanında da somut bir ilerleme gerçekleşmedi. Kurumların yeterince adım atmaması ya da açılan davalar nedeniyle süreçler tıkanma noktasına geldi.