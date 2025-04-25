İzmir'de Narlıdere Belediyesi, 2. El Giysi Bankası ile ihtiyaç sahipleriyle duyarlı vatandaşlar arasında dayanışma köprüsü kuruyor.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği 2. El Giysi Bankası ile ihtiyaç sahipleriyle duyarlı vatandaşlar arasında güçlü bir dayanışma köprüsü kuruyor.



Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi bünyesinde yürütülen bu anlamlı proje kapsamında, kullanılabilir durumdaki ikinci el kıyafetler özenle ayrıştırılıyor, temizleniyor ve düzenli bir şekilde teslim edilmeye hazır hale getiriliyor.

Yetişkin ve çocuk kıyafetlerinden ayakkabılara kadar geniş bir yelpazeye sahip olan tekstil ürünlerini, ihtiyaç sahibi vatandaşlar 2. El Giysi Bankası’na gelerek temin edebiliyor. Narlıdere Belediyesi, bu projeyle hem ekonomik zorluklarla mücadele eden yurttaşlara destek oluyor hem de israfın önüne geçerek sürdürülebilir bir sosyal destek ağı oluşturuyor.

2. El Giysi Bankası’na destek vermek isteyen vatandaşlar, kullanılabilir durumdaki ikinci el ya da yeni kıyafetleri Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi içerisinde bulunan Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi’ne teslim edebiliyor.