İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 'Güneş Kitap Kulübü ve Neşeli İyi İnsanlar Atölyesi', yeni sezona 'Kahkaha ve Dansla Bedenin Şifası' etkinliğiyle başladı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Wellness Koçu Sevda Kılıçaslan katılımcılara kahkaha, dans ve nefesin bedensel iyileşme üzerindeki gücünü deneyimleme fırsatı sundu. Her yaştan katılımcıya açık olarak düzenlenen etkinlikte, müzik, nefes, kahkaha ve hareketin birleşimiyle katılımcılar neşe, farkındalık ve huzur dolu bir gün yaşadı.

Wellness Koçu Sevda Kılıçaslan, gerçekleştirdikleri etkinliğin yalnızca kahkaha atmak ve dans etmek üzerine kurulu olmadığını ifade ederek, 'Modern tıpta kahkaha, doğal bir ağrı kesici, stres hormonu düşürücü ve bağışıklık güçlendirici olarak kabul edilir. Dans ise beynin nörolojik bağlantılarını güçlendirir, dopamin, serotonin ve endorfin gibi mutluluk hormonlarını artırır; bedeni olduğu kadar ruhu da esnetir. Bu tür ritmik hareketler, kahkaha egzersizleri ve nefes pratikleri vagus sinirini aktive eder. Vagus siniri, kalp ritminden sindirime, duygusal dengeye kadar birçok sistemi yöneten sinir ağıdır. Uyarıldığında, beden 'savaş ya da kaç' modundan çıkar ve rahatlama, iyileşme ve iç huzur haline geçer. Bizde bu etkinliğimizle müzik, nefes, kahkaha ve hareket yoluyla stresin bedendeki yükünü bırakmayı, yeniden canlılık ve neşe kazanmayı hedefledik' diye konuştu.

Narlıdere Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, Güneş Kitap Kulübü ve Neşeli İyi İnsanlar Atölyesi'nin yeni sezonda da farklı temalarla etkinliklerine devam edeceğini ifade etti.