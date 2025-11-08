İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, ilk kez bir sanayi sitesi içinde kurs merkezi açtı. Başkan Dr. Cemil Tugay, gençler ve kadınlar için istihdam odaklı eğitim merkezlerini artıracaklarını söyledi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın 29. kurs merkezi, Menderes Ege Sanayi Ticaret İhracat Merkezi'nde (ESTİM) hizmete girdi. Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 'Ülkemizde gençlerin yüzde 32'si ne eğitimde ne istihdamda. Bu oran OECD ortalamasının iki katı. Gençleri kaybetmemek için üretim odaklı çalışmalıyız' dedi.

Türkiye'de ilk kez bir sanayi sitesinde açılan Meslek Fabrikası kurs merkezinin önemine değinen Tugay, 'İzmir dayanışması ve sosyal belediyecilik anlayışıyla işsizliği azaltmayı hedefliyoruz. Gençlerimize ve kadınlarımıza yeni beceriler kazandırmak için benzer merkezleri şehre kazandıracağız' diye konuştu.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de merkezin gençlere umut, kadınlara güç, iş arayanlara fırsat sunduğunu belirterek istihdama katkı sağlayacağını vurgularken, EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçeoğlu, 'Üretim yoksa kalkınma hayaldir. Meslek Fabrikası binlerce insana meslek kazandıracak' dedi. ESTİM Yönetim Kurulu Başkanı İmren Erten ise merkezin iş gücü piyasasına nitelikli eleman kazandıracağını söyledi.

Yeni merkezde gıda, bilişim, muhasebe ve giyim teknolojisi alanlarında kurslar verilecek. Katılımcılar, 'Aşçı Çırağı', 'Bilgisayar İşletmenliği', 'Ön Muhasebe' ve 'Giyim Üretimi' gibi eğitimlerle iş yaşamına hazırlanacak.