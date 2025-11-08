CSO Ada Ankara'da yaz sezonunda başlayan Açık Hava Film Günleri Arabalı Sinema olarak devam ederken CSO Ada Ankara Açık Otopark'ta sinemaseverlerle buluşacak.

ANKARA (İGFA) - CSO Ada Ankara'da yaz sezonunda başlayan Açık Hava Film Günleri Arabalı Sinema olarak devam ederken CSO Ada Ankara Açık Otopark'ta sinemaseverlerle buluşacak. Disney Pixar'ın efsane animasyon filmi Arabalar'da Şimşek McQueen'in dostluk, azim ve değişim dolu hikâyesi, izleyicilere arabalarında sinema keyfi yaşatacak.

Sinema tutkunlarını nostaljik bir yolculuğa çıkaracak olan 'Arabalar', yarın saat 17.00'de CSO Ada Ankara Açık Otopark'ta izleyiciyle buluşacak. 2006 yapımı bu efsanevi animasyon, hız, dostluk ve değişim temalarını işlerken, izleyicilere derin bir mesaj sunacak.

Gösterimde, dünyanın en hızlı yarış arabalarından biri olan Şimşek McQueen'in, büyük bir şampiyonluk yarışına hazırlanırken yaşadığı beklenmedik dönüşüm ekrana gelecek. Route 66 üzerindeki Radiator Springs kasabasına yolu düşen McQueen, burada tanıştığı dostlarla birlikte gerçek başarının yalnızca hızla değil, kalple de ölçüleceğini öğrenecek.

Etkinlik, CSO Ada Ankara'nın açık hava sineması konseptiyle, izleyicilerin arabalarından konforla film izleyebileceği bir deneyim sunacak. Nostaljik sahneler eşliğinde hem aileler hem de animasyon severler, arabalı sinema keyfini açık gökyüzü altında, sinema atmosferinin tadını çıkararak yaşayacak.