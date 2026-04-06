Artvin'de 6 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA)- Alınan bilgiye göre Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yusufeli ilçesine bağlı Çağlayan köyü mevkiinde durdurulan bir minibüste arama yapıldı.
Araçta gerçekleştirilen aramada, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 6 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi de göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri hakimlikçe tutuklandı, birisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yakalanan düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.