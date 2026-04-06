Bunlar da ilginizi çekebilir

Yakalanan düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri hakimlikçe tutuklandı, birisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi de göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA)- Alınan bilgiye göre Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yusufeli ilçesine bağlı Çağlayan köyü mevkiinde durdurulan bir minibüste arama yapıldı.

Artvin'de 6 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

