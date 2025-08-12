Bunlar da ilginizi çekebilir

İzmir İtfaiyesi’nin 8 araç ve 24 personelle katıldığı söndürme çalışmaları sayesinde yangın çevrede bulunan fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hemen müdahale etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, İzmir’in Menemen ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi Serbest Bölge mevkiinde başlayan ot yangınına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle çevrede bulunan fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı.İZMİR (İGFA) - İzmir’de Menemen ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi Serbest Bölge mevkiinde ot yangını çıktı.

