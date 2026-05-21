Hatay'ın Defne ilçesinde etkili olan aşırı yağışların ardından meydana gelen su baskınında mahsur kalan 20 vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sağ salim kurtarıldı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Hatay'ın Defne ilçesinde yaşanan su baskınına ilişkin kurtarma çalışmalarına dair açıklama yaptı.

Aşırı yağışlar dolayısıyla ilçede oluşan su baskınlarında mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda çalışma başlatıldığı bildirildi.

Operasyona, Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-10) de destek verirken yürütülen çalışmalar sonucunda mahsur kalan 20 vatandaşın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek güvenli şekilde kurtarıldığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kurtarma operasyonunda görev alan AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tebrik edilirken, hızlı ve koordineli müdahalenin önemine vurgu yapıldı.