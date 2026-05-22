Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Sakarya Erenler ilçesinde meydana gelen kazada seyir halindeki itfaiye aracı, henüz belirlenemeyen nedenle tır ve 3 araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazanın sıkışmalı trafik kazası olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.