TBMM'de kabul edilen ve bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme; tapudan sosyal konuta, imardan çevre denetimine kadar birçok alanda köklü değişiklikler getiriyor. Site yönetimlerinde karar çoğunluğu düşürülürken, yangın güvenliği denetimleri zorunlu hale geliyor. TOKİ projeleri için acele kamulaştırmanın önü açılıyor.

ANKARA (İGFA) - Konut, imar, çevre ve tapu işlemlerini yakından ilgilendiren 'Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

32 maddelik düzenleme, özellikle site yönetimleri, yapı denetimi, sosyal konut projeleri ve çevre mevzuatında dikkat çeken değişiklikler içeriyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte bankalar ve finans kuruluşları tarafından hazırlatılan gayrimenkul değerleme raporlarının Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu hale geldi. Böylece taşınmaz işlemlerinde dijital denetimin artırılması hedefleniyor.

SİTE YÖNETİMLERİNDE YENİ DÖNEM

Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılan değişiklikle apartman ve site yönetim planlarının değiştirilmesi için gereken çoğunluk 5'te 4'ten, 3'te 2'ye düşürüldü. Ayrıca yöneticilerin aidat avansı toplama yetkisi yeniden düzenlenirken, işletme projelerinin en geç üç ay içinde genel kurulda karara bağlanması zorunlu hale getirildi.

YANGIN GÜVENLİĞİ ZORUNLU DENETİME GİRİYOR

İmar Kanunu'nda yapılan değişikliklerle binalarda yangın güvenliği denetimleri zorunlu olacak. Belediyeler veya yetkilendirilecek yangın güvenlik uzmanları tarafından periyodik kontroller yapılacak, eksikliklerin giderilmemesi halinde yaptırımlar uygulanacak.

Şantiye şeflerine günlük iş kayıtlarını tutma zorunluluğu getirilirken, yapı denetim sisteminde elektronik takip dönemi başlayacak.

KAÇAK YAPIYA BETON SAĞLAYANA AĞIR CEZA

Ruhsatsız yapılarda kullanılmak üzere hazır beton sağlayan firmalara 500 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek. Beton üreticileri, laboratuvar kuruluşları ve zemin etüt firmaları için de yeni yaptırımlar getirildi.

Toplu Konut Kanunu'na eklenen düzenlemeyle sosyal konut alanı ilan edilen bölgelerde acele kamulaştırma yapılabilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'ye geniş yetkiler verildi.

Ayrıca TOKİ'nin sosyal konut projelerine ilişkin ihale kararları ve sözleşmeleri 31 Aralık 2027'ye kadar damga vergisinden muaf tutuldu.

HAZİNE TAŞINMAZLARI VE 2B BAŞVURULARINA SÜRE UZATIMI

Kanunla birlikte Hazine arazileri, 2B taşınmazları ve yapı kayıt belgeli taşınmazlara ilişkin başvuru ve ödeme süreleri 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldı.

Çevre Kanunu'nda yapılan değişiklikle çevre danışmanlık firmalarına yeni sorumluluklar getirildi. Aykırılıkları bildirmeyen firmalara idari para cezası uygulanacak, ceza puanı sistemi devreye alınacak.

Yeni düzenlemenin büyük bölümünün Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken, zemin ve temel etüt kuruluşlarına ilişkin bazı hükümlerin ise 31 Aralık 2026'da uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

