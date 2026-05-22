Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla merkez ilçe zabıta müdürlerinin katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Toplantıda, Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirmesi için yürütülecek denetim ve kontrol faaliyetleri ele alınırken, kent genelinde uygulanacak çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin, Kurban Bayramı öncesi ve bayram süresince 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapacağı belirtildi. Ekiplerin özellikle mezarlıklar, vatandaş yoğunluğunun bulunduğu alanlar, alışveriş noktaları ile kurban satış ve kesim yerlerinde aktif denetim gerçekleştireceği ifade edildi.

Denetimlerde çevre düzeninin korunması, halk sağlığının güvence altına alınması ve kamu huzurunun sağlanmasına yönelik uygulamaların titizlikle sürdürüleceği kaydedildi.

İzinsiz Kesimlere Geçit Verilmeyecek

Toplantıda, kurban kesimlerinin yalnızca belediyeler tarafından belirlenen resmi kesim alanlarında yapılması konusunda gerekli kontrollerin sağlanacağı vurgulanırken cadde, sokak, park, bahçe ve ortak kullanım alanlarında izinsiz kurban kesimine kesinlikle müsaade edilmeyeceği bildirildi.

Ayrıca bayram süresince oluşabilecek çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla ilgili birimlerin koordinasyon içerisinde görev yapacağı, çevre temizliği ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

Zabıta Ekiplerinde Tüm İzinler Kaldırıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan ekiplerde tüm izinlerin kaldırıldığı belirtilirken, zabıta personelinin Kurban Bayramı boyunca tam kadro sahada olacağı kaydedildi.

Vatandaşların da belirlenen kurallara hassasiyetle uymalarının önemine dikkat çekilirken, kurban kesim işlemlerinin yalnızca izin verilen alanlarda gerçekleştirilmesi ve çevre temizliği konusunda duyarlı davranılması istendi.

Vatandaşlar, zabıtayı ilgilendiren konularla ilgili şikâyetlerini Büyükşehir Belediyesi'nin Alo 153 İletişim Merkezi ve Genel Kontrol Zabıta Amirliği 232 24 98 numaralı telefonuna iletebilecekler.