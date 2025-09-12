İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka’da Kemal Baysak Bulvarı’nı İZBAN hattı üzerinden Şemikler Mahallesi’ne ve Anadolu Caddesi’ne bağlayacak yeni imar yolu için çalışmalarını sürdürüyor. İzmir’in en uzun sokaklarından 1671 Sokak da Mavişehir’e bağlanacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent trafiğini rahatlatmak ve kesintisiz ulaşım sağlamak için başlattığı yatırımlar sürüyor.

Karşıyaka aksında ulaşımı kolaylaştırmak için Kemal Baysak Bulvarı’nı Şemikler Mahallesi ve Anadolu Caddesi’ne bağlayacak taşıt köprüsü ve yeni imar yolu yapılacak, İzmir'in en uzun sokaklarından 1671 Sokak kesintisiz olarak Mavişehir'e uzatılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, çalışmaları inceledi. Başkan Tugay'a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları İsmail Mutaf, Çağatay Güç, Dr. Hakan Uzun, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyesi Candaş Yeter ve belediye bürokratları eşlik etti. 1671 Sokak'tan Demirköprü’ye kadar yürüyen Başkan Tugay, yurttaşların taleplerini de dinledi.

TUGAY: ÇOK KISA BİR ZAMAN İÇİNDE BU YOL YAPILIP TRAFİĞE AÇILACAK

Şemikler’de inceleme yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “1671 Sokak, İzmir’in en uzun sokağı olarak bilinir. Tersane'den başlar, Mavişehir’e kadar İZBAN demiryolu hattının sağından ve solundan devam eder. Burada yol bir yere kadar geliyordu ancak önündeki yapılardan dolayı ilerleyemiyordu. Mavişehir İZBAN’ın Şemikler tarafıyla birleşemiyordu. Uzun zamandır yapılması planlanıyordu. Yol açıldığında araçlar Anadolu Caddesi’ne girmeden Karşıyaka’nın içinden bu hattan Girne Bulvarı’na kadar ulaşabilecek. Yol üzerinde kalan binaları kamulaştırdık ve yolun yapımına başladık. Çok kısa bir zaman içinde bu yol yapılıp trafiğe açılacak. Karşıyaka için çok rahatlatıcı güzel bir iş daha başarılmış olacak” dedi.

Yapılacak taşıt köprüsü hakkında da bilgi veren Başkan Dr. Cemil Tugay, “Yakında Kemal Baysak Bulvarı’ndan Anadolu Caddesi tarafına bağlanan taşıt köprüsünün de imalatına başlanıyor. Böylelikle bu bölgenin trafikle ilgili, ulaşım düzeniyle ilgili çok önemli aşamayı geçmiş olacağız. Şimdiden hayırlı olsun. Yapmayı istediğimiz işlerden birisiydi. İzmir’in dört bir köşesinde benzer işlerimiz yürüyor, bu da onlardan bir tanesi” diye konuştu.

1671 Sokak üzerinde yürütülen çalışmaları inceleyen Başkan Tugay, Şemikler Meydanı’nda yurttaşlarla bir araya gelerek isteklerini dinledi. Demirköprü’ye yürüyen Başkan Tugay, bölge halkını yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Yalı Mahallesi Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu önünden geçen Kemal Baysak Bulvarı’nı İZBAN hattı üzerinden Ordu Bulvarı’na bağlayacak 350 metre uzunluğunda 35 metre genişliğinde yolun çalışmaları sürüyor. Taşıt üst geçidi için de çalışmalar önümüzdeki günlerde başlayacak. Cahar Dudayev Bulvarı ile Anadolu Caddesi bağlantısı sağlayacak proje kapsamında 62 yapının kamulaştırma işlemleri tamamlandı ve yıkıldı.

ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİ RAHATLAYACAK

Karşıyaka Şemikler Mahallesi’nde 1671 Sokak'ın, 6285/1 Sokak ile 6306 Sokak arasında kalan 400 metrelik güzergahı üzerinde bulunan mülkiyetler kamulaştırılarak taşıt trafiğine açılacak. Proje çalışması tamamlandı. Mavişehir ve Şemikler İZBAN istasyonu arasında 1 kilometrelik güzergah bağlantısı, 1 gidiş 1 geliş olarak taşıt trafiğine açılacak, yayalar için kaldırım çalışması yapılacak.